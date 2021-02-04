Boğaziçi protestoları: Öğrencilerin hepsi serbest bırakıldı

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifade işlemlerinin ardından 30 kişiyi "tutuklama", 12'sini "konutu terk etmeme" ve 9'unu da "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Farklı nöbetçi hakimliklerde sorgulanan öğrencilerin hepsi adli kontrol tedbirleri uygulanması kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, yurt dışından gelen eleştirilere sert tepki gösterdi.Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te 1 Şubat tarihindeki gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 öğrenci "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğu" gibi adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklama isteminde bulunarak hâkimliğe sevk ettiği 30 öğrenci de serbest kaldı.

"Türkiye'nin içişlerine müdahale kimsenin haddi değil"

Protestolarda polisin göstericilere yönelik yaklaşımına yönelik yurt dışından gelen eleştirilere Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye'nin içişlerine müdahale kimsenin haddi değil" ifadelerini kullandı.

Açıklamada "Ülkemizde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile ifade özgürlüğü anayasal güvence altındadır" denilerek "Güvenlik güçlerimiz, bugüne kadar her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği yetkiyle görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

"Yakın dönemde de 'gelişmiş' demokrasi olarak adlandırılan pek çok ülkede yönetimler aleyhine en küçük bir itiraza karşı dahi masum ve sivil vatandaşlara karşı güvenlik güçlerinin orantısız şiddet görüntüleri halen hafızalardadır" diyen Dışişleri "Hal böyleyken, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları ve Türkiye'nin bu olaylarla hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek ülkemize demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara aynaya bakmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.