Boğaziçi protestolarına destek artıyor

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğretim üyelerinin açıklamasına ise polis izin vermedi.Rektörlüğe Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden Boğaziçili öğrenci ve öğretim üyelerine diğer üniversitelerden akademisyenler de basın açıklamalarıyla destek veriyor.

Ancak İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğretim üyelerinin İstanbul Beyazıt Meydanı'nda, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasına karşı devam eden protestolara destek açıklaması yapmasına polis, Fatih Kaymakamlığı'nın eylem yasağını gerekçe göstererek izin vermedi. Bunun üzerine, açıklamalarını yürüyerek gerçekleştiren öğretim üyeleri, gözaltına alınan, ev hapsinde tutulan ve tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi.

"Talebimiz, bu süreçte anayasal haklarını kullanırken gözaltına alınan, tutuklanan ve konut hapsi ile cezalandırılan öğrencilerin serbest bırakılmasıdır" diyen akademisyenler, "Boğaziçi Üniversitesi'ne kurum dışından meşru ve liyakata uygun olmayan bir rektör atanmasına ve üniversite senatosunun görüşü alınmaksızın tepeden inme bir kararnameyle iki yeni fakülte kurulmasına karşı yapılan itirazlara katıldıklarını" belirtti. "Akademik özgürlük ve üniversite özerkliği için anayasal haklarını kullanan herkesi desteklediklerini" vurgulayan öğretim üyeleri, "Bazı öğretim üyesi ve öğrenci topluluklarının hedef gösterilmesini son derece tehlikeli buluyor, bu tür kışkırtıcı girişimlerden hızla vazgeçilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.