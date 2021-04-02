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Boğaziçi Protestosunda 35 Gözaltı

02.04.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesör Melih Bulu’nun üniversite dışından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olmasının ardından başlayan Boğaziçi protestoları üçüncü ayına girdi. Öğretim üyeleri her gün Güney Kampüs’teki rektörlük binasına ‘‘sırt dönme’’ eylemini sürdürürken, öğrenciler de sokak gösterilerine devam ediyor

Boğaziçi Protestosunda 35 Gözaltı

Profesör Melih Bulu’nun üniversite dışından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olmasının ardından başlayan Boğaziçi protestoları üçüncü ayına girdi.

Öğretim üyeleri her gün düzenli olarak Güney Kampüs’teki rektörlük binasına ‘‘sırt dönme’’ eylemini sürdürürken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de sokak gösterilerine devam ediyor.

Öğrenciler Cuma günü Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde hakim karşısına çıkacak tutuklu üniversite öğrencileri Şilan Delipalta ve Anıl Akyüz’ün duruşmasına çağrı yapmak için Perşembe günü Kadıköy İskele Meydanı’nda basın açıklaması yapacaklardı. Ancak dün akşam Kadıköy Kaymakamlığı, Corona virüsü pandemisini gerekçe göstererek ilçe genelinde toplantı ve yürüyüşleri yasaklayınca İstanbul polisi ilçe merkezinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kadıköy’ün merkezi polis ablukasındaydı

Binlerce polis ve TOMA’larla rıhtım çevresi ile Caferağa mahallesindeki neredeyse tüm sokaklar barikatlarla çevrildi.

Bahariye Caddesi’nde toplanan yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubu, eski Reks sinemasının bulunduğu Sakızgülü sokaktan İskele Meydanı’na doğru sloganlarla yürümek isteyince polis müdahale etti. Önce HDP’li milletvekilleri Ali Kenanoğlu ve Züleyha Gülüm polis ile öğrenciler arasına girse de birkaç dakika sonra polis, öğrencileri gözaltına almaya başladı.

Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü

Müdahale sırasında bazı öğrencilerin darp edildiği görülürken bazıları ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 35 öğrenci ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü

Polisin elinden kurtulan öğrenciler önce küçüklü gruplar halinde çevreye dağılsa da yaklaşık yarım saat sonra Eğitim-Sen İstanbul 2 No’lu Şube’de yeniden bir araya geldiler. Öğrencilerin kapının önünde basın açıklaması yapma talebini polis müdürlerine ileten milletvekilleri olumsuz yanıt alınca öğrenciler basın açıklamasını sendika binasında yaptı.

Sapan: ‘’Melih Bulu’ya karşı direnişimiz gözaltılara rağmen sürüyor’’

Açıklamayı okuyan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Mısra Sapan, üniversitelilerin ilk günkü kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Sapan, ‘‘Melih Bulu’ya karşı direnişimiz baskılara, gözaltılara rağmen ilk günkü kararlılıkla devam ediyor. Boğaziçi direnişine destek verdiği için 11 arkadaşımızı almışlardı. 9’unu aldık. Yarın da Anıl ve Şilan’ı alacağımızı buradan ilan ediyoruz. Melih Bulu, devletin üniversitelerde hegemonya kurma çabası sonucu Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmıştır. Biz bu çabaları kayyumların her türlü topluluk ve kulüp faaliyetini engellemesinden kampüslerdeki hak arayışlarını engellemesinden biliyoruz. Melih Bulu da Boğaziçi Üniversitesi’ne geldiğinde yandaşlarını atayarak LGBTİ+ kulübünü kapatarak iktidarın ona verdiği misyonu yerine getirmeye çalıştı’’ dedi.

İsmini vermeyen bir öğrenci de Boğaziçi eylemlerinin kayyum rektörler gidene, demokratik üniversiteler kurulana kadar süreceğini söyledi.

2 Şubat’ta Kadıköy’de düzenlenen rektör protestosunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Şilan Delipalta ile Anıl Akyüz’ün de aralarında yer aldığı 23 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması Cuma dünü Kartal’da İstanbul Anadolu Adliyesi’nde 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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