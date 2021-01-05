Boğaziçi Rektörü Bulu'dan polise destek

Bulu, kampüs önündeki müdahaleyle ilgili "Polis doğru davrandı. Öğrenci olmayanların girişini durdurmak amacıyla orada yer aldı" dedi.Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Türkiye'nin gündemindeki Prof. Dr. Melih Bulu, üniversitenin önünde yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuştu. Habertürk televizyonunda canlı yayına katılan Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlük görevine atanmasının ardından düzenlenen protesto eylemine karşı polisin kampüse kendileri tarafından çağrılmadığını söyledi. Bulu, "Polis kampüsün önünde herhangi bir şekilde öğrenci olmayanların girişini durdurmak amacıyla orada yer aldı" ifadelerini kullandı. "Boğaziçi öğrencisi istediği yerde protesto yapabilir" diyen Bulu, "Benim hoşuma gitmeyen şey şu; diğerlerinin Boğaziçi öğrencisinin içine girmesine öğrenciler nasıl izin verdi anlayamadım. Üniversiteli olmayanlar da var, alakasız insanlar. Burada provokatif bir şey oldu. Anladığım kadarıyla Boğaziçi öğrencisi burada kullanıldı" diye konuştu,

Polisin doğru davrandığını belirten Bulu, sözlerini "Boğaziçili olmayanların oraya girmesi bir filin züccaciye dükkanına girmesi gibi olurdu. Boğaziçililer girebilir ama Boğaziçili olmayanlar sadece işleri varsa girebilir" şeklinde sürdürdü. "Kırık kapıyı tutturmak için kelepçe takılmış" Polisin kampüsün giriş kapısını kelepçeyle kilitlediği çok tartışılan görüntülerle ilgili de konuşan Bulu, "Orada çok pratik bir şey var, kapı kırıkmış ve kapıyı tutturmak için kelepçe takmışlar" dedi. Olayları provokasyona bağlayan Bulu, "Böyle bir provokasyon olacağını öngörmedim, bu olmasaydı biz gayet güzel Boğaziçi'nin standart protest kültürünü görecektik. Ben öğrencilerle konuşacaktım ve bu çözülecekti. Beni tanımıyorlar, tanımayanlar sırtlarını dönüyorlar" diye konuştu. Bulu, akademik çalışmalarında intihal yaptığıyla ilgili iddiaların ise iftira olduğunu belirterek "Bu teknik bir şeye giriyor, ama benim doktora tezimdeki literatür kısmındaki her şey bir yerden alıntıdır. En sonda da kaynak yazıyor. Tüm dert bazı şeyleri tırnak içine almamış olmam. Kurallar değişir. İşin özü, kaynağı yazmak ki ben de yazmıştım" diye konuştu.