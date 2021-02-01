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Boğaziçi Rektörü Bulu'nun yardımcısı belli oldu

01.02.2021 22:04 | Son Güncelleme:
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Protestoların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Melih Bulu'nun yardımcılığını yapacak isim belli oldu.

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun bu görevi üstleneceği öğrenildi.Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olmasına karşı protestolar devam ederken, Bulu'nun yardımcılığını ve danışmanlığını üstlenecek isimler belli oldu.

Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun Rektör Yardımcısı, Uluslararası Ticaret Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören'in de Rektör Danışmanı olarak görevlendirildiği bildirildi. Yeni Rektör Melih Bulu'nun tepkilerden ötürü yardımcı bulamadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Protestolar sürüyor

Diğer yandan Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü önünde bugün düzenlenmek istenen gösteriye polisin müdahalesi sonucu çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Boğaziçi Dayanışması gözaltına alınan öğrencilerin sayısının 38 olduğunu duyururken, polisin protestoculara yönelik muamelesi de tepki çekti.

Okula yakın bir bölgede toplu halde yürüyüş yapan öğrencilere bir güvenlik görevlisinin, "Aşağıya bak, toplu gezmek yok" şeklindeki ifadeleri sosyal medyada da tepki konusu oldu. Görüntülerin yayılması üzerine Twitter'de #AşağıBakmayacağız ve #BoğaziçiAblukada etiketleriyle öğrencilerle dayanışma mesajları paylaşıldı.

Boğaziçili öğrenciler bu gece okuldan ayrılmayacaklarını ve protestolarını sürdüreceklerini açıkladı. Boğaziçi Dayanışması'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kampüsümüzde kayyumluk önünde taleplerimiz gerçekleşene kadar direniş nöbetimizi ve ablukanızı sürdürüyoruz!" ifadeleri yer aldı.

Boğaziçi Dayanışması taleplerini "gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması, basın açıklaması yapılmasına izin verilmesi ve tutuklamalara, gözaltılara ve kamuoyunda hedef gösterilmelerine sebep olan Melih Bulu'nun hesap vermesi" olarak sıralamıştı.

DW/FÇ,BÖ,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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