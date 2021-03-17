Boğaziçi sergi davasında iki öğrenciye tahliye

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe görseli üzerine Şahmeran figürü ve LGBTİ+ bayraklarının yerleştirildiği anonim bir kolaj çalışmasının sergilenmesi sebebiyle, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklu yargılanan iki öğrenci, Doğu D. ve Selahattin U. tahliye edildi. İkisi tutuklu yedi kişinin yargılandığı İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın duruşması, salona çok sayıda izleyicinin gelmesi sebebiyle 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşma salonunda 47 gündür tutuklu bulunan Doğu D. ile Selahattin U. dahil tüm sanıklar hazır bulundu. Duruşmayı izlemeye gelenler arasında, öğrencilerin arkadaşları ve akademisyenlerin yanı sıra CHP’li Özgür Özel, Ali Şeker, Sera Kadıgil, Canan Kaftancıoğlu, TİP milletvekili Barış Atay ve Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık gibi siyasiler de vardı. Kampüs içindeki eylemlerde Kâbe görseli üzerine Şahmeran figürü ve LGBTİ+ bayraklarının yerleştirildiği anonim bir kolaj çalışmasının sergilenmesi gerekçesiyle görülen davada öğrenciler, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Yedi öğrenciden ikisinin tutuklu yargılandığı davada bir sanık ise ev hapsinde tutuluyor.

Duruşma boyunca öğrenciler söz konusu eserin halkı kin ve düşmanlığa sevk etmediğini, sergiyi düzenleyenlerin böyle bir niyetlerinin olmadığını, eserin anonim bir sanat eseri olduğu ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Öğrenciler ayrıca, eserin anonim bir eser olduğunu, kimin yaptığını ve kimin sergide astığını bilmediklerini, kimsenin bilerek ve isteyerek eseri yerde sergilemediğini dile getirdi. Avukatlar ise sık sık iddianamenin bir "hukuk skandalı" olduğunu ve öğrencilere isnat edilen suçların dayanaksız olduğunu ifade etti. İddianamede ne var? 24 Şubat 2021’de hazırlanan iddianamede, Kabe görselinin üzerine yerleştirilen LGBTİ+ bayrağı için "İslam dini literatüründe yasak ve haram olarak kabul edilen eşcinsellik ve benzeri cinsel yönelimlere dair imge" ifadesi kullanılıyor. Yine şahmeran figürünün "mitolojik yaratık/tanrıça" olarak tanımlandığı iddianamede figürün "İslam'ın tek yaratıcı olan Allah inancı ve Tevhid inancına aykırı olduğu" belirtiliyor.