Boğaziçi tartışması: Erdoğan ve Soylu Kaftancıoğlu'nu eleştirdi, CHP İstanbul İl Başkanı 'Haklı mücadelenin yanındayız' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadığı Prof. Dr. Melih Bulu hakkında açıklama yaptı. Erdoğan, "YÖK 9 isim teklif etmiştir, Melih Bey'i rektör olarak seçtik. Melih Bey'in orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi. Öğrencilerin protestolarıyla ilgili olarak ise sırasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan karşılıklı suçlamalar ve açıklamalar geldi.

Soylu'dan Kaftancıoğlu'na: Ne işi var?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük atamasıyla birlikte öğrenciler tarafından gerçekleştirilen eylemlere katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi.

Soylu, Kaftancıoğlu için, "Bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var" dedi.

Eylemler hakkında konuşan Soylu, "Bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası" diye konuştu.