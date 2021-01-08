Boğaziçi: Türkiye’de rektörlük seçimleri 75 yılda nasıl değişti? 2016 sonrası atamalar üniversiteleri nasıl etkiledi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı kurucularından Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından protestolar sürüyor.

Peki rektörlük neden önemli ve Türkiye'de neden hep tartışmalı bir konu oldu?

Rektörlük neden önemli ve Türkiye'deki rektörlerin akademik nitelikleri neler?

BBC Türkçe'ye konuşan Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk rektörü Üstün Ergüder üniversitelerin önemini, "Üniversite toplumun beynidir. Üniversitenin hür düşünceyi teşvik etmesi lazım, hür araştırmayı teşvik etmesi, bunun için örgütlenmesi, örgütünün de bunu yansıtması lazım" sözleriyle açıklıyor.

197 rektör üzerinden Türkiye'de üniversitelerin durumunu özetleyen bir bilimsel çalışma yayımlayan Prof. Dr. Engin Karadağ ise, üniversitelerin temel işlevinin araştırma olduğunu, rektörlerin standardı belirlediğini ve iyi araştırmacıların da standardı yüksek tuttuğunu vurguluyor.

Çalışmada, rektörlerin Scopus ve Web of Science isimli iki farklı akademik veri tabanında yayımlanan makale sayılarına göre mesleki yeterlilikleri inceleniyor.