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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİ ARDA, BELGRAD ORMANINDA ARANIYOR (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman 6 gündür kayıp.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman 6 gündür kayıp. Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda aranıyor.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. O günden beri kayıp olan Duman için ailesi endişeli. Ailenin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Üniversite kampüsünden çıkarak otobüse binerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Arda Duman için arama çalışmaları başlatıldı. Arda Duman için bu sabah saatlerinde de Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve AKUT da katılıyor.

ÇALIŞMALARA ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ DE KATILIYOR
Çalışmalar kapsamında aramalara katılan arama kurtarma köpeği Melo'ya Arda Duman'a ait yastık kılıfı koklatıldı. Melo ile iz takibi yapan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

"AFAD VE AKUT'TAN 40 KİŞİLİK BİR EKİP ARAZİDE ARAMA YAPIYOR"
Arama kurtarma çalışmalarına katılan AKUT denetleme kurulu üyesi Mahmut Çelik, son durum hakkında bilgi verdi. Çelik, "Dün akşam 16.00 sıralarında bize ihbar geldi. Saat 18.00 gibi çalışmalar başladık. İlk olarak polis ekipleri ve bizim Eskişehir'den gelen köpekli ekibimiz devreye girdi. Onların iz takibi üzerine belirlediği noktalara arama ekiplerini gönderdik. Sabaha kadar arama yaptık. Bugün de aramalar devam ediyor. Şu anda AFAD ve AKUT'tan 40 kişilik bir ekip arazide arama yapıyor. Belirlediğimiz riskli bölgeleri arıyorlar. O aramaların sonuçlanmasını bekliyoruz. Daha sonra belirlediğimiz alanlarda aramalara devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Arama çalışmalarından görüntü
-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Arama yapılan alanın havadan görüntüsü

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