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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİ ARDA ÖLÜ BULUNDU (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 22:09 | Son Güncelleme

AKUT: Arda Duman'ın cansız bedeni Saat 21.00 civarında AKUT ekipleri tarafından bulundu.  Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA Altı gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu.

AKUT: Arda Duman'ın cansız bedeni Saat 21.00 civarında AKUT ekipleri tarafından bulundu.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA
Altı gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinde herhangi bir darp ve delici, kesici alet izine rastlanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. Bunun ardından 6 gündür haber alınamayan Duman için bu sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve AKUT da katıldı. Aramalar soncunda gencin son olarak Belgrad Ormanı'nda tuvalete giriş için İstanbulkart'ını kullandığı tespit edildi. Kartı kullanarak tuvalete girerlerken güvenlik kameralarına da görüntüleri yansıyan Duman'ın bulmak için bu bölgede aramalar yoğunlaştırıldı. Aramalar sonucunda akşam saatlerinde gencin, İstanbulkart'ı kullandığı yerin 2 buçuk kilometre yakınında cesedi bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Yapılan ilk incelemede; gencin alkol almış olabileceği değerlendirilirken, ceset üzerinde herhangi bir darp ve delici, kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.
Gencin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiden sonra anlaşılabileceği belirtildi.

AKUT'TAN AÇIKLAMA: AKUT EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDU.
AKUT Arama Kurtarma Derneği basın biriminden yapılan açıklamada; Arda Duman'ın cep telefonundan alınan son sinyal, baz istasyonu bilgileri üzerinden belirlenen riskli alanın daraltılmasıyla, saat 21.00 civarında Arda Duman'ın cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.
AKUT açıklamasında, 6 gündür haber alınamadığı bilgisi ve ailesinin ihbarı üzerine 27 Mart akşam saatlerinde arama çalışmaların başlatıldığı belirtilerek, "Çarşamba akşamı başlayan arama çalışmaları; AKUT, AFAD ve polis ekipleri tarafından ortak yürütüldü. AKUT Eskişehir ekibinden gelen K9 Köpekli Arama ekibi de devreye girerek iz takibi yaptı. Bu takip üzerine belirlenen noktalara arama ekipleri yönlendirildi. Arama çalışmaları sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde AKUT sahaya ikinci ekibi de çıkardı. Aramalar ikinci gün AKUT, AFAD, JAK, Emniyet, IHH, MAKUD, YÜDAK, Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Ekibi ve İstanbul Oryantiring ekibinin de desteğiyle devam etti. Alanlara bölünerek devam eden çalışmalar belirli değerlendirmelere göre ekibimizin sınırlandırdığı alanda yoğunlaştı. Gün içerisinde savcılıktan alınan HTS Baz İstasyonu Rapor analizi de bu alanı doğruladı. Cep telefonundan son sinyal alınan bölge, sinyali sağlayan baz istasyonu vb kriterler üzerinden belirlenen alan biraz daha daraltıldı. 6 gündür kendisinden haber alınamayan Arda Duman'ın cansız bedeni yaklaşık 21.00 civarında belirlenen bu alanda AKUT ekipleri tarafından bulundu. " denildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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