Boğaziçi Üniversiteli Arda ölü bulundu (5)

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. Bunun ardından 6 gündür haber alınamayan Duman için bu sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve AKUT da katıldı. Aramalar soncunda gencin son olarak Belgrad Ormanı'nda tuvalete giriş için İstanbulkart'ını kullandığı tespit edildi. Kartı kullanarak tuvalete girerken güvenlik kameralarına da görüntüleri yansıyan Duman'ın bulmak için bu bölgede aramalar yoğunlaştırıldı. Aramalar sonucunda akşam saatlerinde gencin, İstanbulkart'ı kullandığı yerin 2 buçuk kilometre yakınında cesedi bulundu. Polis olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcı Burak Çerkez olay yerinde incelemelerde bulundu.

İlkay DİKİCİ-Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-ALTI gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinde herhangi bir darp ve delici, kesici alet izine rastlanmadı. Ceset hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede; gencin alkol almış olabileceği değerlendirilirken, ceset üzerinde herhangi bir darp ve delici, kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Arda Duman'ın cesedi Sarıyer Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Gencin ailesi hastaneye teşhis için çağrılırken, teşhis yapılmasının ardından cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.

Gencin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiden sonra anlaşılabileceği belirtildi.

AKUT arama ekibinden Mahmut Çelik, "Aşağıda kriz merkezimiz var. Oraya yaklaşık 2 buçuk 3 kilometre yakınında bulundu. Arkadaşlarımız araziye sokmuştuk, arama esnasında ekibimiz buldu. Ormanlık alanda bulundu. Üzerinde bize verilen fotoğraftaki kıyafetleri var. " dedi.

AKUT'TAN AÇIKLAMA: AKUT EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDU

AKUT Arama Kurtarma Derneği basın biriminden yapılan açıklamada; Arda Duman'ın cep telefonundan alınan son sinyal, baz istasyonu bilgileri üzerinden belirlenen riskli alanın daraltılmasıyla, saat 21.00 civarında Arda Duman'ın cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.