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Boğaziçi Üniversitesi dünya sıralamasında ilk 200'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:18 | Son Güncelleme

Üniversiteleri değerlendiren US News & World Report'un hazırladığı "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralamasında bu yıl 186. sıraya yükselen Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin "En İyi Küresel Üniversitesi" unvanı ile ilk 200'e girdi

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi, üniversiteleri değerlendiren US News & World Report'un hazırladığı "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralamasında bu yıl 186. sıraya yükselerek Türkiye'nin "En İyi Küresel Üniversitesi" oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, US News & World Report internet sitesinin hazırladığı "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralaması 2020 verileri açıklandı.

Otuz yıldan bu yana gerçekleşen ve üniversiteleri akademik araştırma performansı, küresel ve bölgesel itibar gibi kriterler üzerinden değerlendiren US World & News Report listesinde bu yıl Türkiye'den 46 üniversite yer aldı. Geçtiğimiz yıl ise değerlendirmeye 27 Türk üniversitesi girmişti.

Geçen yılki sıralamada dünyada 234. sıraya yerleşen Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl 186. sıraya yükselerek Türkiye'nin "En İyi Küresel Üniversitesi" unvanı ile Türkiye'nin ilk 200'e giren tek üniversite oldu.

Çin, Asya, Güney Kore gibi ülkelerin yer aldığı Asya üniversiteleri arasında değerlemeye alınan 590 üniversite arasında geçen sene 29. sıradayken bu sene 21. sıraya yükselen Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl 750 üniversite arasından sıyrılarak "fizik" alanında dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi arasına 60. sıradan girdi. Üniversite, geçtiğimiz yıl da "fizik" alanında dünyanın en iyi 66. üniversitesi olmuştu.

Clarivate Analytics INcites'in analizleriyle belirlenen üniversiteler öncelikli olarak global araştırma saygınlığı, bölgesel araştırma saygınlığı, yayınlar, kitaplar, konferans bildirileri, normalize edilmiş atıf etkisi, toplam atıflar, en çok atıf alanlar arasında yüzde 10'a giren yayın sayısı, en çok atıf alanlar arasında yüzde 10'a giren yayın oranı, uluslararası iş birlikleri, uluslararası iş birlikleri sonucu çıkan yayınlar, en çok atıf alanlar arasında yüzde 1'e giren, yayın sayısı ile en çok atıf alanlar arasında yüzde 1'e giren yayın oranlarına göre değerlendiriliyor.

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