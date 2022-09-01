HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'dan tartışma yaratacak sözler! 'Sınavsız giren var'

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'dan tartışma yaratacak sözler! 'Sınavsız giren var'

01.09.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, katıldığı bir televizyon programında tartışma yaratacak iddialarda bulundu. Zenginobuz, bazı Türk öğrencilerin, yabancı kontenjanından Boğaziçi Üniversitesi’ne sınavsız şekilde yerleştirildiğini iddia etti. Zenginobuz, bu olaya karşı çıktığı için görevden alındığını ifade etti. İşte Zenginobuz'un tartışma yaratacak o sözleri...

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'dan tartışma yaratacak sözler! 'Sınavsız giren var'

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, dün akşam katıldığı Fatih Altaylı ile Teke Tek programında çok tartışılacak iddialarda bulundu. Zenginobuz, Boğaziçi Üniversitesi’nde birtakım Türk öğrencilerin, yabancı kontenjanı ile sınavsız şekilde bölüme yerleştiğini öne sürdü.

'KARŞI ÇIKTIM, GÖREVDEN ALINDIM'

Hakkında açılan soruşturma sonucu 22 Ağustos’ta üç ay görevden uzaklaştırılan Zenginobuz, “Yabancı öğrenci kontenjanından seçilmiş bazı Türk vatandaşlarının sınavsız olarak okula alınmasına karşı çıktığım için görevden alındım” dedi.

'FETÖ BU YÖNTEMİ KULLANIRDI'

Geçmiş zamanda bu kontenjanın açılmasına karşı olduğunu ve FETÖ’nün bu yöntemi kullandığını belirten Prof. Dr. Zenginobuz, “YÖK’e de şikayet edeceğiz ama YÖK, yok şu an. YÖK, Boğaziçi’ne karşı saldırılan destekçisi. Biz kime şikayet edeceğiz yapılanlarla ilgili” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye bu sabah bu vahşetlerle sarsıldı! Aydın ve Adana'dan kahreden haberTürkiye bu sabah bu vahşetlerle sarsıldı! Aydın ve Adana'dan kahreden haber
AFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyorAFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyor
Ayşenur Arslan ve İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdiAyşenur Arslan ve İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi
Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Metroda mide bulandıran görüntü! Herkesin içinde jileti çıkarıp...

Metroda mide bulandıran görüntü! Herkesin içinde jileti çıkarıp...

Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...

Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...

MasterChef'te Mehmet Şef'in yemediği börek olay oldu! "İzleyiciler "İsrafa karşıyız" dedi

MasterChef'te Mehmet Şef'in yemediği börek olay oldu! "İzleyiciler "İsrafa karşıyız" dedi

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.