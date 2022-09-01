Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'dan tartışma yaratacak sözler! 'Sınavsız giren var'

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, dün akşam katıldığı Fatih Altaylı ile Teke Tek programında çok tartışılacak iddialarda bulundu. Zenginobuz, Boğaziçi Üniversitesi’nde birtakım Türk öğrencilerin, yabancı kontenjanı ile sınavsız şekilde bölüme yerleştiğini öne sürdü.

'KARŞI ÇIKTIM, GÖREVDEN ALINDIM'

Hakkında açılan soruşturma sonucu 22 Ağustos’ta üç ay görevden uzaklaştırılan Zenginobuz, “Yabancı öğrenci kontenjanından seçilmiş bazı Türk vatandaşlarının sınavsız olarak okula alınmasına karşı çıktığım için görevden alındım” dedi.

'FETÖ BU YÖNTEMİ KULLANIRDI'

Geçmiş zamanda bu kontenjanın açılmasına karşı olduğunu ve FETÖ’nün bu yöntemi kullandığını belirten Prof. Dr. Zenginobuz, “YÖK’e de şikayet edeceğiz ama YÖK, yok şu an. YÖK, Boğaziçi’ne karşı saldırılan destekçisi. Biz kime şikayet edeceğiz yapılanlarla ilgili” ifadelerini kullandı.



