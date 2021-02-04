Boğaziçi Üniversitesi eylemcileri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesinde rektör atanmasına tepki bahanesiyle yasa dışı gösteri yaparken önceki gün gözaltına alınan 51 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve çevresinde gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için “kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı kanuna muhalefet etmek” suçlarından gözaltına alınan 51 şüpheli dün İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.

Savcılıkta akşam saatlerinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30’u tutuklama, 12’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 51 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

