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Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 'gece kulübü' Alkollü partiler, düğünler... Başka işletmeye kiralamışlar

13.10.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi'nin önceki yönetimleri tarafından BÜMED'e kiralanan işletmeyle ilgili ortaya çıkan gerçekler şaşkına çevirdi. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin cüzi bir miktar karşılığında kiraladığı yeri, başka bir işletmeye verdiği ortaya çıkarken mekanda alkollü partiler ve düğünler yapıldığı belirlendi. Yasada, ‘eğitim kurumlarına 100 metre mesafede alkol satışı yasak’ maddesi olmasına karşın etkinliklere devam eden işletmenin ruhsatı belediye tarafından iptal edildi.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 'gece kulübü' Alkollü partiler, düğünler... Başka işletmeye kiralamışlar

Boğaziçi Üniversitesi tarafından, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne (BÜMED), kiralanan ve kampüs içerisinde bulunan yerin adeta gece kulübüne çevrildiği ortaya çıktı. Derneğin, üniversitenin eski yönetiminden kiraladığı yeri başka bir işletmeye kiraladığı belirlenirken ‘eğitim kurumlarına 100 metreye kadar olan mesafede alkol satışı yasak' olduğu halde kampüs içerisinde içkili düğünler ve havuz partileri düzenlendiğini ortaya çıktı.

BOĞAZİÇİ BÜMED'E, ONLAR İSE İŞLETMEYE KİRALADI

Kuruluş amacı, mezun ve öğrencileri kaynaştırmak, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamak olan BÜMED’e, eski yönetimler tarafından kampüs içerisinde yer tahsis edildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, bu yer için sembolik denilebilecek bir ücret ödeyen BÜMED ise yeri bir işletmeye kiraladı. İşletme de burayı, içerisinde tenis kortu, restoran ve yüzme havuzu olan bir tesise çevirdi. Eski yönetimlerin de görmezden gelmesiyle 4250 Sayılı Kanunu’nun 9. maddesinde yer alan ‘Örgün eğitim kurumlarına 100 metreye kadar olan mesafede alkollü içki satışı yasaktır’ yasağına rağmen alkol ruhsatı alındı.

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O ALAN, GECE KULÜBÜNE DÖNÜŞTÜ

Ruhsatın alınmasının ardından üniversite kampüsü adeta gece kulübüne dönüştü. 2018 yılından itibaren yaz aylarında alkollü havuz partileri ile düğünlere ev sahipliği yapan işletme, kışın ise kapalı alanda bulunan barda dans organizasyonlarına imza attı. Düğünler sonrasında da sabaha kadar devam eden limitsiz içki servisinin yapıldığı ‘after parti’ler düzenlendi. Bu organizasyonların reklamı da sosyal medya üzerinden yapılıp online satıldı. Yasağa rağmen düzenlenen alkollü partilerin, düğünlerin fotoğraf ve videoları da sosyal medya üzerinden paylaşıldı. İşletme sadece Boğaziçi mezunlarına değil, ticari bir işletme gibi parasını veren herkese hizmet sundu. Kazanılan gelirin nereye gittiğinin ise bilinmediği öğrenildi.

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CEZAYA RAĞMEN DURMAYINCA BELEDİYE DEVREYE GİRDİ

Öte yandan yaşananlara Boğaziçi Üniversitesi yönetimi ‘dur’ dedi. Yönetim, yasağı hatırlatarak dernek adına faaliyet gösteren işletmeye alkol satışının durdurulması için tebligat yollayarak para cezası kesti. Ancak dernek buna rağmen alkol satışını durdurmadı. Daha sonra Sarıyer Belediyesi devreye girdi. Belediye yanıltıcı beyanla alınan ruhsatı iptal ederek işletmeyi mühürledi.

BÜMED, ''ALKOL SATIŞI YASAL" SAVUNMASI YAPTI

Kanun maddesine rağmen korsan içkili partiler düzenlemesine göz yuman BÜMED ise üniversite yönetimini hedef gösteren bir açıklama yaparak ‘alkol satışlarının’ yasal olduğunu savundu. Açıklamada, “Restoranımız dışında tesiste bulunan tüm idari sosyal ve sportif faaliyetlerimiz devam etmektedir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi gece kulübü
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