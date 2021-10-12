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Boğaziçi Üniversitesi: Mahkeme kararına avukattan önce rektör ulaştı

12.10.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan genel sekreter Nedim Malkoç'un görevlendirilmesine ilişkin mahkeme kararına avukatlardan önce Rektör Naci İnci'nin ulaştığı ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin eski Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu üniversitenin genel sekreterlik görevine Dr. Nedim Malkoç'u atamasıyla ilgili mahkeme kararına avukatlardan önce Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin ulaşması, davayı açan akademisyenlerin avukatı Fırat Kuyurtay'ın tepkisine yol açtı.

Eski Rektör Bulu üniversitenin genel sekreterlik görevine Haziran ayında Nedim Malkoç'u atadı. Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, üniversite yönetimine sorulmadan alınan bu karara karşı dava açtı.

Davaya bakan İstanbul İdare Mahkemesi, yönetim kurulunun hak ve yetkilerinin gasp edildiğini belirterek geçici görevlendirme kararının yürütmesini durdurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, aynı gün karara itiraz etti, ertesi gün de ikinci bir itirazda daha bulundu.

Dosyayı, bu kez bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge Mahkemesi incelemeye aldı.

Malkoç'a yeni görevler

Bu sırada Nedim Malkoç, geçici olarak yürüttüğü görevini sürdürdü. Rektör Naci İnci, yürütmenin durdurulmasına yönelik itiraz karara bağlanmadan genel sekreteri yeni görevlere atadı. "Taşınmaz Değerlendirme Komisyonu"nda yürütücü olarak görevlendirildi. Malkoç, geçen hafta da üniversitenin yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Kurulun diğer üyeleri Malkoç'un bu toplantıya katılmasına itiraz etti. Ancak Rektör İnci, o mahkeme kararının artık hükmünün kalmadığını, itirazın karara bağlandığını ve üst mahkemenin kararı bozduğunu iddia etti.

Karar yazım aşamasındaydı

Akademisyenlerin bu karardan haberi yoktu. Davayı açan öğretim üyesinin avukatı Fırat Kuyurtay'un da bu karar hakkında bilgisi yoktu. DW Türkçe'ye konuşan Kuyurtay, kararı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sisteminde de bulamadığını anlattı:

"Prof. Dr. Naci İnci, yürütmenin durdurulması kararının kaldırıldığını, kararın yazım aşamasında olduğunu ve gerekçeli kararın da yakında tebliğ edileceğini söyledi. Biz tabii ki UYAP dediğimiz sistem üzerinden konuyu kontrol ettik. Düzenli olarak her gün takip ettiğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Yürütmeyi durdurmaya karşı bir karar olmadığını gördük."

Bunun üzerine ilgili mahkemeye giderek böyle bir karar olup olmadığını sorduğunu belirten Avukat Kuyurtar, önce kalemle ardından mahkeme başkanı ile görüştü ve kararın henüz yazılmadığını öğrendi.

Kuyurtar, "Karar kaldırılabilir tabii ki. Üst mahkemenin hakkı var. Sonuçta bir mahkemenin verdiği kararı bir üst mahkeme kaldırabilir" diyerek sonrasındaki gelişmeleri şöyle özetledi:

"Buradaki garabet şu: Henüz bizim, davanın vekili olarak bile henüz öğrenemediğimiz bir bilgiyi, mahkeme kalemindeki görevlilerin bile bilmesinin mümkün olmadığı bir bilgiyi Prof. Dr. Naci İnci'nin, yani Boğaziçi Üniversitesi rektörünün, yani davalı kişinin biliyor olmasıydı. Bu kararın neredeyse 10 gün öncesinde verilmiş olduğunu biliyordu. Ve Nedim Malkoç'u aktif görevlere atamaya devam ediyordu."

Bunun ancak iki şekilde mümkün olabileceğini belirten Avukat Kuyurtar, "ya UYAP sistemine gizli şekilde sızılarak, Naci İnci'ye bu bilgilerin verildiğini ya da atanmış rektörün yargıçları etkilemek için devreye girdiğini" ifade etti.

Naci İnci hakkında suç duyurusu

Avukat Kuyurtar, bu ikisinden hangisinin gerçekleştiğini bilmediklerini ve bu nedenle de Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) durumu bildirdiklerini açıkladı: "HSK'dan durumu incelemesini istedik ayrıca Naci İnci hakkında da suç duyurusunda bulunduk."

Kuyurtar, normal hukuk normlarına uymayan bu durumun HSK tarafından incelenerek, değerlendirilmesini bekliyor.

Serkan Ocak

© Deutsche Welle Türkçe

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