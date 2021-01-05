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Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili açıklama! Gözaltılar var

05.01.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili açıklama! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde Kayyum Rektör İstemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan kişilerden, gösteriler sırasında "2911 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenmiştir" denildi.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, saat 05.00'de 13 ilçede 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Diğer kişilere yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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