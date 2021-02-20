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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kafede yangın!

20.02.2021 07:09 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kafede yangın!

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsü içerisindeki bir kafe alev alev yandı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin Rumeli Hisarüstü'nde bulunan kampüsündeki bir kafede saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, binanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık bir saatte söndürüldü. Daha sonra soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonucu kafe kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

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Kaynak: DHA

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