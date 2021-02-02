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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili Valilik'ten yeni açıklama: 98 kişi serbest, 10 kişiye ise ev hapsi

02.02.2021 23:42 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili Valilik'ten yeni açıklama: 98 kişi serbest, 10 kişiye ise ev hapsi

İstanbul Cumhuriye Başsavcılığı Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve çevresindeki eylemlerde dün gözaltına alınanlardan 98'sinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını, adliyeye sevk edilen 10 kişi için konutu terk etmeme kararı verildiği ve 51 kişinin ise işlemelerinin sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve çevresinde 01/02/2021 tarihinde bazı topluluklar tarafından gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde ikaza rağmen dağılmayan ve bu suretle 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet eden 108 şüpheliden 98'i kolluktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır.

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10 KİŞİYE EV HAPSİ

Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınan diğer 10 şüpheli hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol talep edilmiş, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de talep gibi karar verilmiştir. Aynı gün kampüs içerisinde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için 'kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçlarından gözaltına alınan 51 kişi hakkındaki tahkikat işlemleri devam etmektedir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak tüm soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir." (DHA)

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