Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili Valilik'ten yeni açıklama: 98 kişi serbest, 10 kişiye ise ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve çevresinde 01/02/2021 tarihinde bazı topluluklar tarafından gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde ikaza rağmen dağılmayan ve bu suretle 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet eden 108 şüpheliden 98'i kolluktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır.

10 KİŞİYE EV HAPSİ

Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınan diğer 10 şüpheli hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol talep edilmiş, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de talep gibi karar verilmiştir. Aynı gün kampüs içerisinde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için 'kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçlarından gözaltına alınan 51 kişi hakkındaki tahkikat işlemleri devam etmektedir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak tüm soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir." (DHA)

