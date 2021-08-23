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Boğaziçi Üniversitesi'nden rektör eylemi

23.08.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni atanan Rektör Prof. Dr. Naci İnci, akademisyen ve öğrenciler tarafından protesto edildi. Kampüs içerisinden Bebek kapısına yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler burada basın açıklaması yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden rektör eylemi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne 21 Ağustos 2021 tarihinde atanan Prof. Dr. Naci İnci akademisyenler ve öğrenciler tarafından protesto edildi. İnci, bugün resmi olarak göreve başladı.

ÖĞRENCİLERE İZİN VERİLMEDİ

Üniversitenin Kuzey Kampüs'ü önünde bir araya gelen akademisyenler, Güney Kampüs'e kadar yürüyerek İnci'yi protesto etti. Akademisyenlerin yürüyüşüne destek vermek isteyen öğrencilerin ise eylem gerçekleştirmesine izin verilmedi. Öğrenciler saat 17.00'de Bebek kapısı önünde basın açıklaması yaptı.

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ÖĞRENCİLER: MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Açıklamayı öğrenciler adına Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğrencisi Devrim Barış Yılmaz okudu. Yılmaz, "Naci İnci'nin akademik olarak ne kadar başarılı olduğu bir kıstas değildir. Öğrenciler olarak karşısına örgütlü bir biçimde dikilebilmek mecburiyetindeyiz. Üniversite yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla kurulacak öğrenci meclisi irademizi tanımayanlara karşı sesimizi yükseltmenin en etkili yollarından biridir. Özgür ve demokratik üniversite mücadelesinde 4 Ocak'tan beri savunduğumuz ilke ve talepler için mücadelemizi soluksuz sürdürüyoruz" dedi. (DHA)

Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli olduSon Dakika: Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

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Boğaziçi Üniversitesi
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