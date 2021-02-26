Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafı serilmesine ilişkin iddianame

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 2’si tutuklu 7 şüpheli hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2’si tutuklu 7 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı. Grup içerisinde bazı öğrencilerin resmin kaldırılması istedikleri belirtildi.

İddianamede, olay gününe ait görüntülere göre, şüphelilerden Doğu D. ve Selahattin C.U.’nun Boğaziçi Üniversitesi kampus alanı içerisindeki sergi alanındaki bir panoya Kabe fotoğrafı üzerine Şahmeran tasviri ve dört bir yanında LGBTİ+ amblemi bulunan resmi astıkları anlatıldı. Üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanağa göre resmin asılması üzerine şüphelilerin resmin dini simgeleri aşağılayıcı nitelikte olduğu yönünde uyarıldıklarının belirtildiği iddianamede, şüpheliler Hazar K. ve Sena N.B.’nin bahse konu panonun kendi sorumluluklarında olduğunu ve kendilerinin ilgileneceklerini beyan ettikleri, grup içinde bazı öğrencilerin dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle resmin kaldırılması gerektiğini belirttikleri ancak şüpheliler Hazar K. Ve Sena N.B.’nin resmi kaldırmayacaklarını söyledikleri kaydedildi.

Aramalarda PKK bayrağı simgesi bulunan bir kitap bulunduğu vurgulandı

İddianamede olayın ardından şüpheliler Can B., Eda K. ve Rümeysa Ö.’nün Boğaziçi Rektörlüğü’ne hitaben ‘Şahmeran figürü bulunan resim kaybolmuştur. Saat 17.00 itibariyle gerekli araştırmaların yapılmasını istiyoruz’ şeklinde dilekçe düzenledikleri ve imzaladıkları anlatıldı. Üniversite içinde ve LGBTİ+ çalışma kulübü içerisinde arama yapıldığının anlatıldığı iddianamede, aramada suça konu resmin asıldığı pano ve bir yayınevine ait terör örgütü PKK bayrağı simgeli kapağı bulunan bir kitaba el konulduğu, söz konusu kitapla ilgili ayrı soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.

Savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi

Şüphelilerin ifadelerinin yer aldığı iddianamede, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencisi olan şüpheli Selahattin C.U. ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi şüpheli Doğu D. söz konusu resmi asmadıklarını, yine Boğaziçili olan diğer şüphelilerin de sergide düzenleyici olmadıklarını belirterek suçlamaları reddettikleri anlatıldı. Bahse konu sergide şüphelilerin katılımcı veya düzenleyici olarak görev aldıklarının anlatıldığı iddianamede, ‘eser’ diye nitelendirdikleri suça konu resmin kim tarafından hazırlandığını ve asıldığını bilmediklerine dair savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

İddianamede resmin içeriği anlatıldı

İddianamede, suça konu resimde kullanılan arka plan resminde Müslümanlar tarafından yeryüzündeki en kutsal mekan sayılan Kabe’nin bulunduğu, Kabe’nin bulunduğu kısmın üzerini tamamen örtecek şekilde ‘Şahmeran’ olarak bilinen mitolojik yaratığın yapıştırıldığı, resmin dört köşesine de ‘LGBTİ+’ amblemlerinin yapıştırıldığı ve resmin bu haliyle bir süre yere koyularak sergilendiği vurgulandı.

Kamuoyunda tepki çektiği kaydedildi

Resmin altına asılan yazıya yer verilen iddianamede, metnin de suça konu eylemin kin ve nefrete tahrik amacını destekler ve şüphelilerin kastını yoğunlaştırır mahiyette olduğu, kamu güvenliği açısından açık bir tehlikenin ortaya çıktığı, kamuoyunda ciddi tepki çektiği, eylemin soyut bir saygısızlık ve reddin ötesinde bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tavırları pekiştirmeye elverişli olduğu belirtildi.

Şüphelilere 3 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, şüpheliler Doğu D. ve Selahattin C.U ile diğer şüpheliler Eda K., Hazar K., Mahmutcan B., Sena N. B., Rümeysa Ö’nün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1’er yıldan 3 ‘er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, kabul edildiği takdirde şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



PARTNER Ünlülerin unutulmayan gafları