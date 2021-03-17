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  4. Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine 5 tutuksuz sanığın da adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine 5 tutuksuz sanığın da adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

17.03.2021 19:29 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine 5 tutuksuz sanığın da adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

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