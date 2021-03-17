Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine 5 tutuksuz sanığın da adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine 5 tutuksuz sanığın da adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine 5 tutuksuz sanığın da adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.