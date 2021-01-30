Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklama 2’si ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklama 2’si ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklama 2’si ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklama 2’si ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.