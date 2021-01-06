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  4. Boğaziçi Üniversitesi önündeki eyleme ilişkin soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı

Boğaziçi Üniversitesi önündeki eyleme ilişkin soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı

06.01.2021 19:43 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör ataması sonrası yaşanan protestolar sırasında dün ve bugün haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüphelinin polisteki ifade işlemleri sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör ataması sonrası yaşanan protestolar sırasında dün ve bugün haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüphelinin polisteki ifade işlemleri sürüyor. Olaylarda gözaltına alınan bazı kişilerin terör gruplarıyla bağlantılı oldukları tespit edildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında açıklama ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun’a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri iddiasıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün ve bu sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında, 22’si dün olmak üzere son iki günde yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 36 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından gözaltına alınıp sorgu için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların polisteki işlemleri devam ederken, şüphelilerden 2’sinin Boğaziçi Üniversitesi, 21’inin İstanbul Üniversitesi, 4’ünün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, 2’sinin Marmara Üniversitesi, birinin Ege Üniversitesi, birinin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, birinin İstinye Üniversitesi, birinin Yıldız Teknik Üniversitesi, birinin İstanbul Okan Üniversitesi öğrencisi olduğu kaydedilirken, 2’sinin ise üniversite öğrencisi olmadıkları aktarıldı.

Emniyetteki şüphelilerden Arda Y., Ahmet Furkan P., Deniz B., Recep A., Taylan K., Yunus Ö. ve Azze D.’nin terör örgütü MLKP’nin gençlik kanadı SGDF saflarında faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İfade işlemleri süren zanlılardan Mert S. ve Elif K.’nın sol terör örgütü TKP/ML üyesi, Rıdvan S.G.’nin bölücü terör örgütü PKK/KCK ile DHKP/C, Elif Ü.’nün ise THKP/C terör örgütü, Muhammet H. adlı şüphelinin de terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katılım gösterdiği belirlendi.

Gözaltında ifade işlemleri devam eden diğer 24 şüphelinin ise çeşitli sol-sosyalist marjinal akımların organize ettiği eylemlere katıldıkları ifade edildi.

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