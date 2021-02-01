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Boğaziçi Üniversitesi önündeki protestoya polis müdahalesi

01.02.2021 18:48 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti, çok sayıda öğrencinin gözaltı alındığı belirtiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasına karşı başlattıkları protestolar devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektör atamasına ve öğrenci tutuklamalarına karşı bugün Güney Kampüs önünde gerçekleştirmek istedikleri basın açıklamasına izin verilmedi. Polis, kampüs içerisindeki bir grup öğrencinin dışarıya çıkmasına, dayanışma için gelen öğrencilerin ise kampüse girmesine izin vermeyerek müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği, bugün koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla toplanmalara izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Üniversite çevresinde sabah erken saatlerden itibaren polis geniş güvenlik önlemi aldı. Kampüs çevresine bariyerler ve TOMA yerleştirildi.

Boğaziçi Dayanışma: Gözaltılar bizi mücadelemizden vazgeçirmeyecek

Boğaziçi Dayanışması'ndan yapılan açıklamada "Arkadaşlarımızı işkenceyle gözaltına alanların saldırıları gözaltı aracında da devam ediyor. Bilinsin ki ne saldırıları, ne gözaltıları ne de tutuklamaları bizi demokratik üniversite mücadelemizden, LGBT söylemlerinizin karşısında durmaktan vazgeçirmeyecektir" denildi.

Boğaziçi Dayanışma'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Okulumuzu açık cezaevine çevirip bizi kendi üniversitemize hapseden Kayyum Melih Bulu gelip arkadaşlarımızın hesabını verene, dışarıda basın açıklamamızı yapmamıza izin verilene, gözaltındaki tüm arkadaşlarımız serbest bırakılana dek buradayız, gitmiyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, #bundansonrasıbizde paylaşımıyla yaptıkları Twitter paylaşımında pazartesi günü saat 17:00'de Güney Kapı önünde eylem çağrısı yapmıştı. Çağrıda, "Boğaziçi öğrencileri olarak kayyum siyasetine LGBTİ+ fobiye, öğrenci tutuklamalarına, anti-demokratik tüm uygulamalara karşı eylemdeyiz" ifadeleri kullanılmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binası karşısına Kâbe temalı görsel asarak "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" fiilini işlediği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan dört öğrenciden ikisinin tutuklanması, ikisinin ise ev hapsi şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması öğrencilerin tepkisini çekmişti.

ANKA,Dha,DW/BÖ,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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