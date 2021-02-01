Boğaziçi Üniversitesi önündeki protestoya polis müdahalesi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasına karşı başlattıkları protestolar devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektör atamasına ve öğrenci tutuklamalarına karşı bugün Güney Kampüs önünde gerçekleştirmek istedikleri basın açıklamasına izin verilmedi. Polis, kampüs içerisindeki bir grup öğrencinin dışarıya çıkmasına, dayanışma için gelen öğrencilerin ise kampüse girmesine izin vermeyerek müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği, bugün koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla toplanmalara izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Üniversite çevresinde sabah erken saatlerden itibaren polis geniş güvenlik önlemi aldı. Kampüs çevresine bariyerler ve TOMA yerleştirildi.

Boğaziçi Dayanışma: Gözaltılar bizi mücadelemizden vazgeçirmeyecek

Boğaziçi Dayanışması'ndan yapılan açıklamada "Arkadaşlarımızı işkenceyle gözaltına alanların saldırıları gözaltı aracında da devam ediyor. Bilinsin ki ne saldırıları, ne gözaltıları ne de tutuklamaları bizi demokratik üniversite mücadelemizden, LGBT söylemlerinizin karşısında durmaktan vazgeçirmeyecektir" denildi.