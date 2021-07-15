Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Ocak ayındaki atama kararının ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından düzenlenen gösterilerle protesto edilen ve istifa etmesi istenen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.

Cumhurbaşkanı yeni rektör atamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Profesör Bulu’nun yerine henüz yeni bir atama yapmadı.

Karar sonrası Boğaziçi öğrencilerinin oluşturduğu Boğaziçi Dayanışması, yedi aydır süren direnişin, kişilere karşı değil tepeden inme atamalara ve kayyum düzenine karşı olduğu değerlendirmesini yaptı.

Öğrenciler rektör yardımcılarının da istifasını istiyor

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, görevden alınan Melih Bulu’yla işbirliği yapan rektör yardımcıları Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ve Gürkan Kumbaroğlu’nun da görevden istifasını istiyor.

Öğrenciler; protestolar sırasında gözaltına alınan ve eylemlere katıldığı için tutuklandıktan sonra serbest bırakılan öğrenci arkadaşları hakkında davaların düşmesini, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle okulda açılmasına karar verilen hukuk ve iletişim fakültelerinin kapatılmasını, kapatılan LGBTİ kulübünün yeniden açılmasını ve Profesör Bulu tarafından alınan kararlarının kaldırılmasını da talep ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi hocaları, yeni rektörün akademinin kendi içinde yapacağı seçimle atanmasını istiyor

Dün de dahil olmak üzere 131 gün boyunca Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde bulunan rektörlük binasına sırtlarını dönerek üniversitelerine dışarıdan rektör atanmasını protesto eden üniversite öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarıysa rektör atamasının, akademinin kendi içinde yapacağı seçimle yapılmasını istiyor.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, bugün yapacakları 132. eylemlerinde süreçle ilgili açıklama yapacaklar.

Görevden alınan Profesör Bulu kimdir?

Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu Melih Bulu, yüksek lisans ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 2016-2021 yılları arasında İstinye ve Haliç üniversitelerinde rektörlük görevinde bulundu.

2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Sarıyer ilçe başkanlığında görev yapan Profesör Bulu, 2009 yılında aynı partiden Ataşehir Belediye Başkanlığı için 2015 yılında da İstanbul milletvekili olmak için aday adayı idi.

İki seçimde de aday gösterilmedi.

2 Ocak 2021’de cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversite dışından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olan Bulu, kararın ertesi günü başlayan protestolar hakkında “Bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörüyorum” demişti.

