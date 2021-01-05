Boğaziçi Üniversitesi Rektörülüğü'ne atanan Melih Bulu canlı yayında soruları yanıtlıyor

İşte Melih Bulu'nun açıklamalarından satır başları: Normalde bir rektör ataması için dünyadaki standartlara uygun bir süreç var. 9 tane aday başvurdu. Mülakata alındık. Komisyondaki mülakatta Boğaziçi Üniversitesi’ne uygun sorular soruluyor. Sonrasında YÖK değerlendiriliyor ve Cumhurbaşkanına sunuluyor. Benden önce Boğaziçi dışından rektör atandı ama daha önemlisi ben Boğaziçiliyim. Yüksek lisan ve doktoramı orada yaptım. Sürekli Boğaziçi’nde hocalarla yemek yedik, sohbet ettik. Boğaziçi’nde ders verdiğim zamanlarda da öğrenciler benimle ilgili yazardı. Çünkü benim içim dışım bir. Boğaziçi öğrencileri çok zeki ve hocalarını denemeyi sever. Ben tepkilere alışığım. Rektör olunca tepkiler arttı. Bu kadar tepki bekliyordum. 17 tutuklamadan 2 tanesi Boğaziçi öğrencisi. Benim hoşuma gitmeyen o oldu. Diğer 15 kişi kim bilmiyorum. Analdığım. Kadarıyla bazı örgütlerin mensupları. Boğaziçi burada kullanıldı. Boğaziçi öğrencileri istediği protestoyu yapabilir. Ancak normal zaman üniversite dışından öğrenci almıyoruz. Bu yüzden giremediler, girmeye çalıştılar.

"KAPI KIRIKMIŞ, TUTTURMAK İÇİN TAKMIŞLAR" (Kelepçe) Kapı kırık, kapıyı tutturmak için kelepçe taktılar. Polis amiri pratik çözüm bulmuş. Boğaziçili olmayanların bir güruh halinde kampüse girmesi, binalara zarar verilmesi dahil bir sürü şeyle sonuçlanabilirdi. Bunu kontrol edemezdik. Kampüse polis davet edilmedi. Polis öğrenci olmayanların girişini durdurmak için yer aldı. "NEDEN İSTİFA EDEYİM" (İstifa) Yok canım neden istifa edeyim. Biz birbirimizi tanıdıkça, öğrencilerle irtibata geçtikçe bu değişecek. (Atama mı seçilme mi) O da doğru değil. Hocaların oy verilmesiyle rektör seçilmesi büyük üniversitelerde yok. Rektörler atanıyor. Yalnızca bunların farklı metodları var. Biz bir devlet üniversitesi olduğumuz için dünyadaki gelişmiş. Üniversitelerler aynı şekilde seçiyoruz üç aşağı beş yukarı rektörü. Yönetici kişinin seçimle gelmesi pek kullanılan ve verimli bir yöntem değil. Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu kimdir? Prof. Dr. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atandı "SİYASETE CHP'DE BAŞLADIM" Birçok insan şaşıracak ama ben siyasete ODTÜ’de okurken CHP’de başladım. Bunlar biliniyor ama bunlar görülmüyor. Beni hep AK Parti'li yansıtıyorlar ama o zaman SHP idi ve eski belediye başkanlarından Ali Dinçer yardımcı istemişti. O zaman o milletvekiliydi.