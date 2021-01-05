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  4. Boğaziçi Üniversitesi Rektörülüğü'ne atanan Melih Bulu canlı yayında soruları yanıtlıyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörülüğü'ne atanan Melih Bulu canlı yayında soruları yanıtlıyor

05.01.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörülüğü'ne atanan Melih Bulu canlı yayında soruları yanıtlıyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

İşte Melih Bulu'nun açıklamalarından satır başları:

Normalde bir rektör ataması için dünyadaki standartlara uygun bir süreç var. 9 tane aday başvurdu. Mülakata alındık. Komisyondaki mülakatta Boğaziçi Üniversitesi’ne uygun sorular soruluyor. Sonrasında YÖK değerlendiriliyor ve Cumhurbaşkanına sunuluyor.

Benden önce Boğaziçi dışından rektör atandı ama daha önemlisi ben Boğaziçiliyim. Yüksek lisan ve doktoramı orada yaptım. Sürekli Boğaziçi’nde hocalarla yemek yedik, sohbet ettik.

Boğaziçi’nde ders verdiğim zamanlarda da öğrenciler benimle ilgili yazardı. Çünkü benim içim dışım bir. Boğaziçi öğrencileri çok zeki ve hocalarını denemeyi sever. Ben tepkilere alışığım. Rektör olunca tepkiler arttı. Bu kadar tepki bekliyordum. 17 tutuklamadan 2 tanesi Boğaziçi öğrencisi. Benim hoşuma gitmeyen o oldu. Diğer 15 kişi kim bilmiyorum. Analdığım. Kadarıyla bazı örgütlerin mensupları. Boğaziçi burada kullanıldı. Boğaziçi öğrencileri istediği protestoyu yapabilir. Ancak normal zaman üniversite dışından öğrenci almıyoruz. Bu yüzden giremediler, girmeye çalıştılar.

"KAPI KIRIKMIŞ, TUTTURMAK İÇİN TAKMIŞLAR"

(Kelepçe) Kapı kırık, kapıyı tutturmak için kelepçe taktılar. Polis amiri pratik çözüm bulmuş. Boğaziçili olmayanların bir güruh halinde kampüse girmesi, binalara zarar verilmesi dahil bir sürü şeyle sonuçlanabilirdi. Bunu kontrol edemezdik. Kampüse polis davet edilmedi. Polis öğrenci olmayanların girişini durdurmak için yer aldı.

"NEDEN İSTİFA EDEYİM"

(İstifa) Yok canım neden istifa edeyim. Biz birbirimizi tanıdıkça, öğrencilerle irtibata geçtikçe bu değişecek.

(Atama mı seçilme mi) O da doğru değil. Hocaların oy verilmesiyle rektör seçilmesi büyük üniversitelerde yok. Rektörler atanıyor. Yalnızca bunların farklı metodları var. Biz bir devlet üniversitesi olduğumuz için dünyadaki gelişmiş. Üniversitelerler aynı şekilde seçiyoruz üç aşağı beş yukarı rektörü. Yönetici kişinin seçimle gelmesi pek kullanılan ve verimli bir yöntem değil.

Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu kimdir? Prof. Dr. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atandıBoğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu kimdir? Prof. Dr. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

"SİYASETE CHP'DE BAŞLADIM"

Birçok insan şaşıracak ama ben siyasete ODTÜ’de okurken CHP’de başladım. Bunlar biliniyor ama bunlar görülmüyor. Beni hep AK Parti'li yansıtıyorlar ama o zaman SHP idi ve eski belediye başkanlarından Ali Dinçer yardımcı istemişti. O zaman o milletvekiliydi.

Ben Boğaziçi’nde doktora yaparken AK Parti'nin kuruluş sürecinde yer almaya karar verdim. Onlar da sağ olsun dahil etti. Bu partilerin hepsi Türkiye’ye hizmet isteyen partiler. Bizim birleştirici olmamız lazım. Boğaziçi’nde de böyle birleştirici olmalıyız.

"İKİ ÜNİVERSİTEDE REKTÖRLÜK YAPTIM"

Benim CV’me bakıldığında bundan önce iki üniversitede rektörlük yaptım. İstinye, Haliç’te rektör şehir üniversitesinde dekandım. 2009’da aktif siyaseti bıraktım. Bu tarihten sonra bir ara aday adayı oldum ama çok önemli bir şey değildi.
Böyle bir provokasyonu öngörmedim.

Tutuklanan insanlardan da bu belli. Bu provokasyon olmasa biz standart Boğaziçi’nin kültürünü görecektik. Beni tanımayan hocalar sırtını dönüyor ama bin hocamız var. Hepsi tanımayabilir.

"İNTİHAL MESELESİ İFTİRA"

(İntihal iddiaları) Tezleri kaldırdığım filan yok. İntihal meselesi de iftira. Bu teknik bir şeye giriyor ama benim doktora tezimdeki literatür kısmındaki her şey bir yerden alıntıdır. En sonda da kaynak yazıyor. Tüm dert bazı şeyleri tırnak içine almamış olmam. Kurallar değişir. İşin özü, kaynağı yazmak ki ben de yazmıştım

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