Boğaziçi Üniversitesi "Yarının İstanbul'u" için çalışacak

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, UK Research and Innovation (UKRI) tarafından desteklenen "Yarının Şehirleri" projesinin İstanbul ayağının yönetim ve koordinasyon merkezi oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 5 yıl sürecek proje kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı bünyesinde İstanbul Kent Ofisi kurulacağı belirtildi.

Türkiye'den İstanbul'un yanı sıra Kenya'dan Nairobi, Nepal'den Katmandu ve Ekvador'dan Kito olmak üzere dört şehrin seçildiği proje kapsamında, İstanbul üzerine yapılacak çalışmaların yönetiminin ve koordinasyonunun Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eser Çaktı ve University College London’dan Prof. Tiziana Rossetto'nun üstlendiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne yönelik uluslar ve disiplinlerarası bir araştırma projesi olan Yarının Şehirleri (Tomorrow’s Cities) projesinin amacının orta gelir seviyesi ve altındaki ülkelerde, kriz yönetimi anlayışından, çoklu afet tehlikeleri altında kentlerin karşı karşıya bulunduğu riskleri göz önünde bulunduran planlama ve karar alma mekanizmalarına geçişi kolaylaştırıcı çözümler sunmak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: