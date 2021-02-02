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  4. Boğaziçi Üniversitesi’nde 159 gösterici gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi’nde 159 gösterici gözaltına alındı

02.02.2021 00:05 | Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi’nde uyarıları dikkate almayan göstericilerin gözaltına alındığını açıkladı.İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi’nde özel güvenlik görevlilerinin uyarılarını dikkate almayan göstericilerin polis ekipleri tarafından dağıtılarak, gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi’nde uyarıları dikkate almayan göstericilerin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi’nde özel güvenlik görevlilerinin uyarılarını dikkate almayan göstericilerin polis ekipleri tarafından dağıtılarak, gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108, Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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