Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 98 öğrenci serbest bırakıldı

"Üniversitemize atanan kayyum tarafından açık cezaevine dönüştürülen okuldan dışarı çıkmamıza polis tarafından izin verilmedi, okulun içine kapatıldık. Güney Meydan’da herhangi bir şiddet söz konusu olmadan, barışçıl şekilde devam ettirdiğimiz eylemlerimize kayyumun okula soktuğu yüzlerce polis tarafından müdahale edildi, 51 arkadaşımız mukavemet göstermemelerine rağmen şiddete maruz bırakılarak gözaltına alındı. Böylece okulumuzun içine yıllar sonra ilk kez polis girmiş oldu.

Boğaziçi Dayanışması tarafından sabah saatlerinde de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Üniversitemiz bu atamanın ilk gününden beri barikatlarla, TOMA’larla Akreplerle, uzun namlulu silahlarla abluka altında. Bir aydır üniversitenin bütün bileşenleri bu hukuksuzluğa ve polis şiddetine direniyor.

En başından beri taleplerimiz sadece üniversitemiz özelinde değil, bütün Türkiye’de eşitlikçi, demokratik, özgür ve özerk bir üniversite sistemine yönelik oldu. Tam da bu yüzden Türkiye’nin farklı yerlerinden atanmış kayyumlara ses çıkaran herkesle dayanışma içinde olabildik.

Bütün saldırılara, hedef göstermelere, zora ve zorbalığa karşın hep aynı şeyi söyledik: Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz! Üniversitemizin kapısına kelepçe vurulması, evlerimizin gece yarısı basılması, hukuksuz bir şekilde yapılan gözaltı ve tutuklamalar bizleri yıldırmadı ve yıldıramayacak. Asla boyun eğmeyeceğiz. Bizler, muktedirlerin hayalini dahi kuramayacakları haklı ve onurlu bir yerden sesleniyoruz. Bir kere daha taleplerimizi yineliyoruz:

Gözaltına alınan ve tutuklanan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Üniversitemizi abluka altına alan polis ordusu geri çekilmelidir.

Başta Melih Bulu olmak üzere tüm kayyum rektörler derhal istifa etmelidir.

Rektörlük seçimleri üniversitelerin tüm bileşenlerinin katılımıyla yapılmalıdır."