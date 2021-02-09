Boğaziçi Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları ve Atatürkçü Düşünce kulüpleri eylemleri neden eleştiriyor?

Kulüp açıklamasında, "atama kararının üniversitede politik ve ideolojik bir çatışma ortamı arayanlar ile bu atamayı fırsat görüp kendi dünya görüşünü dayatmak isteyenler tarafından kullanılmasının kimseye fayda sağlamayacağını da" kaydetti.

"Meselenin şahıslardan ziyade usul açısından alınması gerektiğini" savunulan açıklamada, "Bu atamanın hangi kriterlere göre yapıldığı bizler için tam bir muammadır" ifadesi kullanıldı.

Atama kararının ardından Boğaziçi İslam Araştırmaları Kulübü, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "bu atamayı doğru bulmadığını" belirtti.

Bu iki kulüp de Ocak ayında atamayı eleştiren açıklamalar yapmış olmakla birlikte mevcut eylemlerle aralarına mesafe koymuş durumda.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci ve akademisyenlerin, Prof. Dr. Melih Bulu'nun üniversiteye rektör atanmasına karşı eylemleri sürerken okuldaki bazı kulüpler ise eylemleri eleştiriyor.

https://twitter.com/bisakboun/status/1346209994832801794

BİSAK, bundan yaklaşık üç hafta sonra, 29 Ocak'ta ise sosyal medya hesaplarından üniversitedeki eylemler kapsamında düzenlenen sergiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sergide Kabe görselli eser eleştirildi ve "Bu ahlaksızlığın sanat kisvesi altında meşrulaştırılması ve üstüne üstlük hadsizce savunulmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" denildi.

Kulüp, "BİSAK olarak üniversitemiz dahilinde İslami değerlerimizin fütursuzca alaya alınmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini de kullandı.

Bu arada bazı sosyal medya kullanıcıları, BİSAK'ın Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilişkili olduğunu öne sürdü. BİSAK'ın açıklamasının sonunda ise "kulübün güncel siyasi tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığı ancak hiçbir siyasi parti, vakıf ve derneğin uzantısı olmadığı" savunuldu.

'Fişleme' iddiası

Sergiyle ilgili tartışmalar derinleşirken aynı gün, dört Boğaziçi öğrencisi gözaltına alındı ve ikisi tutuklandı.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre bunun ardından Boğaziçi Üniversitelilerin Facebook'taki BUDDY isimli kapalı grubunda ve bazı Whatsapp sınıf gruplarında BİSAK'ın tutumuyla ilgili tartışmalar yaşandı.