Boğaziçi Üniversitesi'nde "Kabe figürlü görsele" tepkiler nasıl LGBTİ'lerin hedef alınmasına dönüştü?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cuma günü öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergide üzerinde Kabe'nin de olduğu bir resmin yer almasına gösterilen tepkiler, LGBTİ topluluğunu hedef alan bir kampanyaya dönüşürken, bazı açıklamaların "ayrımcılık" yarattığı eleştirileri yapılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olayla ilgili gözaltına alınan kişilerle için kullandığı ifadeler ve düzenlenen operasyonda LGBTİ afiş ile bayraklarına el konulması tepki çekti.

Sosyal medyada gösterilen tepkiler, Twitter'da #LGBTİHaklarıİnsanHaklarıdır etiketini Türkiye'de en çok konuşulan konular arasında birinci sıraya yükseltti.

Açılan soruşturma kapsamında, beş kişi gözaltına alınırken, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile LGBTİ+ Kulübü'nde de arama yapıldı.

Soruşturmaya neden olan resimde ne var?

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasına yönelik tepki ve protestolarını sürdürüyor.

Bu protestolar kapsamında, Cuma günü bazı öğrenciler kampüs içerisinde bir sergi açtı.