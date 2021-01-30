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Boğaziçi Üniversitesi'nde "Kabe figürlü görsele" tepkiler nasıl LGBTİ'lerin hedef alınmasına dönüştü?

30.01.2021 19:31 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Cuma günü öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergide üzerinde Kabe'nin de olduğu bir resmin yer almasına gösterilen tepkiler, LGBTİ topluluğunu hedef alan bir kampanyaya dönüşürken, bazı açıklamaların "ayrımcılık" yarattığı eleştirisi yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cuma günü öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergide üzerinde Kabe'nin de olduğu bir resmin yer almasına gösterilen tepkiler, LGBTİ topluluğunu hedef alan bir kampanyaya dönüşürken, bazı açıklamaların "ayrımcılık" yarattığı eleştirileri yapılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olayla ilgili gözaltına alınan kişilerle için kullandığı ifadeler ve düzenlenen operasyonda LGBTİ afiş ile bayraklarına el konulması tepki çekti.

Sosyal medyada gösterilen tepkiler, Twitter'da #LGBTİHaklarıİnsanHaklarıdır etiketini Türkiye'de en çok konuşulan konular arasında birinci sıraya yükseltti.

Açılan soruşturma kapsamında, beş kişi gözaltına alınırken, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile LGBTİ+ Kulübü'nde de arama yapıldı.

Soruşturmaya neden olan resimde ne var?

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasına yönelik tepki ve protestolarını sürdürüyor.

Bu protestolar kapsamında, Cuma günü bazı öğrenciler kampüs içerisinde bir sergi açtı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, açılan sergideki görsellerin yerleştirilmesi sırasında yerde duran ve üzerinde Kabe figürü görülen bir resim yer aldığı görülüyor.

Resmin tam ortasında şahmeran figürü, dört köşesinde de LGBTİ+, lezbiyen, trans ve aseksüel bayrakları yer alıyor.

https://twitter.com/Kayra\_Bio/status/1355250884876390400

Sosyal medyada kendisini Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olarak tanıtan bir kişi, resmi yapan kişinin bu görseli neden bu şekilde hazırladığına dair bir açıklamayı paylaştı.

Bu açıklamaya göre, görseli hazırlayan kişi, şahmeran figürüyle "toplumsal mizojinin en büyük motivasyonu olan kurgulanmış dinin merkezine iliştirerek Anadolu kadınlarının bu gizli ve derin mücadelesini bir adım daha cesurlaştırmak" istediğini belirtiyor.

Aynı açıklamada, "Eserin dört köşesine iliştirilmiş LGBTİ+ bayrakları da fark edeceğiniz üzere eserin genel estetik yapısına uzak ve yapay görünmekte. Burada da toplumsal cinsiyetin kendi öz cinsiyetlerimize bizi yabancılaştırıp öz kimliklerimizi bize yapay olarak tanıtmasını gösterdim" ifadeleri yer alıyor.

Resme yönelik tepkiler nasıl başladı?

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) Twitter hesabı üzerinden resme tepki göstermesi ve hükümete yakın bazı haber kuruluşların sergiyle ilgili videoyu paylaşması olayın geniş kitlelere yayılmasını sağladı.

BİSAK, açıklamasında Kabe'nin "haysiyetsizce tahkir ve tahrif edildiğini" belirterek, "Bu ahlaksızlığın sanat kisvesiyle meşrulaştırılmasını ve üstüne üstlük hadsizce savunulmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" denildi.

Akşam saatlerinde gösterilen tepkiler, "#bogazicilgbtrezaleti" ve #kabekutsalımızdır gibi etiketler altında paylaşıldı. Cuma akşam saatlerinde bu etiketlerle 20 binden fazla Twitter mesajı atıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resimle ilgili resen soruşturma başlattı. İstanbul Valiliği, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçlamasıyla beş kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınanlardan biri savcılık sorgunun ardından serbest bırakılırken, diğer dört kişi de adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyen Can Canan, , gözaltına alınanların üniversitenin Sanat Kolektifi'ne mensup öğrenciler olduğunu belirtti.

Cuma akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Soylu da gözaltına alınan dört kişiyi "LGBT sapkını" olarak tanımladı.

İstanbul Valiliği de Cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, operasyon kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ve LGBTİ+ Kulübü'nde arama yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, aramada "LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartların ele geçirildiği" belirtildi.

Resme tepki gösteren Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik de "sapkın bir grubun Kabe'ye yaptığı saygısızlığı kınadığını" ifade ederek, bunu "provokasyon" olarak tanımladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de "Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamayız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, olayla ilgili yasal yollara başvuracaklarını ifade etti. Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) , Pazartesi günü LGBTİ derneklerinin kapatılması ve tüm faaliyetlerinin yasaklanması için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe sunacaklarını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bulu da olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, bunun "Boğaziçi değerlerinde asla yeri olmadığını" ve kapsamlı soruşturma başlatıldığını ifade etti.

LGBTİ'leri hedef alan açıklamalara hangi tepkiler geldi?

Soylu ve Bulu'nun attıkları mesaja birçok kullanıcı tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, Bulu'nun ilk mesajında "#bogazicilgbtrezaleti" etiketini kullandığını ancak daha sonra bunu silerek, etiketsiz halini tekrar paylaştığını öne sürdü.

Türkiye'de Twitter'da en çok konuşulan konular listesinde bir numaraya yükselen #LGBTİHaklarıİnsanHaklarıdır etiketiyle 7 binden fazla mesaj paylaşıldı.

Aralarında LGBTİ haklarını savunan aktivistlerin de olduğu çok sayıda kullanıcı, Soylu'nun açıklamasını "homofobik" ve ayrımcı olarak nitelendirirken, Valiliğin "LGBTİ bayrakları ele geçirildi" ifadesine de tepki gösterildi.

https://twitter.com/E\_N\_Celkan/status/1355486106016485377

https://twitter.com/nazimdikbas/status/1355507583692451843

https://twitter.com/aslialpar/status/1355459996935462912

https://twitter.com/yildizdayanisma/status/1355545702877835265

https://twitter.com/gmagcomtrr/status/1355513611943350274

https://twitter.com/KBGuclu/status/1355448791932014595

https://twitter.com/feministgundem/status/1355512351026458627

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