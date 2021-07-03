HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boğaziçi Üniversitesi’nde kampüslere giriş kısıtlandı

Boğaziçi Üniversitesi’nde kampüslere giriş kısıtlandı

03.07.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik olarak 7 aydır protestoların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi’nde rektörlük, kampüs girişlerini Pazartesi sabahına kadar kısıtlandı, akademisyenler kampüse alınmadı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde kampüslere giriş kısıtlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına yönelik olarak 7 aydır protestoların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük, kampüs girişlerini Pazartesi sabahına kadar kısıtlandı.

Rektörlük duyurusunda "güvenlik ve sağlık riskleri nedeniyle kampüs girişleri 5 Temmuz Pazartesi saat 07.00'a kadar kısıtlanmıştır" denildi.

rektörlük duyurusunun görseli

Polis, Güney Kampüs girişine barikatlar kurarken, kısıtlama kapsamında akademisyenlerin de kampüse girmesine izin verilmedi. Güvenlik görevlileri, ofislerine gitmek istediklerini belirten akademisyenlere, rektörlük yazısını gerekçe göstererek kapıları açmadı.

Akademisyenler bunun üzerine girişte tutanak tuttular.

https://twitter.com/yunusunbabasi/status/1411307852820586506?s=20

https://twitter.com/AyferBartuC/status/1411309584325677057?s=20

Boğaziçi TV'ye konuşan Can Candan, rektörlüğün sunduğu gerekçenin gerçekçi olmadığını belirterek "Kampüsümüzde güvenlik sorunu olmadığı gibi sağlık sorunu da yoktur. Kısıtlamalar da kalktığı için kampüse giriş çıkışta kısıtlama olmaması gerekir. Üniversite bir kamu üniversitesidir ve herkese aittir" diye konuştu. Yapılanın keyfi bir uygulama olduğunu vurgulayan Candan, aynı zamanda çalışma haklarının da ihlal edildiğini söyledi.

Protestolarını sürdüren öğrenciler de kampüs girişlerinin kısıtlanması üzerine, Etiler'de Güney Kampüs önünde oturma eylemi çağrısında bulundu.

Eylemlerin 6. ayını doldurması nedeniyle Cuma günü öğrenciler tarafından kampüs içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Protestolara katılan öğrenciler çadırlarıyla kampüs çimlerinde kamp kurarak geceyi burada geçirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nasıl başladı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak'ta yayımladığı kararnameyle Prof. Dr. Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atadı.

Atanacak rektörün seçimle belirlenmesini talep eden öğrenciler ve öğretim üyeleri bu karara tepki gösterdi.

https://www.youtube.com/watch?v=Ga65\_Gr-Cjk&feature=youtu.be

Atama kararının hemen ardından öğrencilerin oluşturduğu Boğaziçi Dayanışması, boykot ve eylem çağrısı yaptı. Bu çağrıyla birlikte günlük olarak farklı protesto gösterileri düzenlenmeye başlandı.

Öğretim üyeleri de o günden bu yana her gün her gün rektörlük binası önünde cüppeleriyle toplanıyor ve sırtlarını rektörlük binasına dönerek protestolarını sürdürüyor.

Protestolara diğer üniversitelerden de destek olanlar olmuş ve protestolar kapsamında birçok öğrenci gözaltına alınmıştı. Bazı öğrencilerin tutuklu yargılanması, bazılarına ise elektronik kelepçe ile ev hapsi verilmesi de tepkilere neden olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da facia! Önüne gelen her şeyi yuttuJaponya'da facia! Önüne gelen her şeyi yuttu
Hava sıcaklığı 45 derece ama onlar battaniye ve sobayla ısınıyorHava sıcaklığı 45 derece ama onlar battaniye ve sobayla ısınıyor
Tur teknesi kıyaya 15 metre kala battı!Tur teknesi kıyaya 15 metre kala battı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Rusya'da her gün daha da kötüye gidiyor! Yüzlerce kişi öldü

Rusya'da her gün daha da kötüye gidiyor! Yüzlerce kişi öldü

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.