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Boğaziçi Üniversitesi’nde LGBT skandalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü, üyelerine gönderdiği bir mailde, İstiklal Marşı’nın sözlerini değiştirerek dalga geçti.

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü, üyelerine gönderdiği bir mailde, İstiklal Marşı’nın sözlerini değiştirerek dalga geçti. Sosyal medyada paylaşılan mail, büyük tepki topladı.
Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü, yeni üyelerine "kulübe hoşgeldin" maili attı. Mailde, İstiklal Marşı’nın sözlerinin değiştirilerek LGBT propagandası yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan mailde İstiklal Marşı ile dalga geçildiği görüldü. Hızla yayılan mail, sosyal medyada da büyük tepki topladı.

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