Boğaziçi Üniversitesinde protestolar devam ediyor

Melih Bulu'nun atanmasına karşı öğrencilerin protestosu devam ediyor. Çok sayıda hukuk örgütü de ortak açıklama ile eylemlere destek verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak üniversite dışından ve daha önce AKP milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması üzerine başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin yerleşke içinde yaptığı eylemler sırasında, rektörlük odasının penceresinden öğrencilere el sallayan Bulu'yu eylemci öğrenciler protesto etti. Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Mezunları da bir bildiri yayınlayarak rektörün atama ile değil seçim yoluyla belirlenmesi için imza kampanyası başlattı. Bildiride, "Mezunu olduğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden 1 Ocak 2021 tarihli rektör atamasını kabul etmiyoruz" ifadesi kullanıldı. Hukuk örgütlerinden protestolara destek Öte yandan aralarında Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi için Hukukçular gibi çok sayıda örgüt ortak bir yazılı açıklama yaparak "Öğrencilerin haklı taleplerinin yanındayız. Demokratik kurumlara, halk iradesine ve akademiye iktidar zoruyla dayatılan kayyum uygulamalarına son verilmesi, gözaltında işkence ve hukuk dışı uygulamaların sona erdirilmesi ve sorumlular hakkında soruşturma açılması, tüm öğrencilerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini yineliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, "gözaltına alınan öğrencilerden ikisine, insan onuruna aykırı ve işkence olarak çıplak aramanın dayatıldığı" ve "polislerin öğrencileri zorla yere yatırarak pantolonlarını yırttığı" öne sürüldü. "Kayyum rektöre karşı öğrencilerin yanındayız!" başlığı ile yapılan açıklamada, "Uzun bir zamandır hukuksuzca yürütülen kayyum siyaseti iktidar tarafından olağanlaştırılmış ve bu yöntem belediyelere, üniversitelere ve hatta derneklere kadar toplumun tüm iradesine karşı bir saldırı aracı olarak halen kullanılmaktadır" denildi. Bahçeli: Başı ezilmesi gereken bir komplo Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Boğaziçi Üniversitesinden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenildiğini" ve bunun "başı ezilmesi gereken bir komplo" olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Melih Bulu'nun "meşru ve hukuken geçerli" bir şekilde atandığını ifade eden Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi’ne meşru ve hukuken geçerli bir rektör atamasını gerekçe olarak gösterip Türkiye'nin boğazını sıkmak isteyenler terörizmin piyonları, öğrenci kılıklı bölücülerdir. CHP’nin İstanbul İl Başkanı'yla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bölücü ve yıkıcı odakların mihmandarı olmaları kepazeliktir ve fiilleri Cumhuriyet Savcılarının görev alanına girmektedir" dedi.