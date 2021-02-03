Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atanmasına tepki bahanesiyle korsan gösteri yaparken gözaltına alınan 51 şüpheliden 30’u tutuklama, 12’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atanmasına tepki bahanesiyle korsan gösteri yaparken gözaltına alınan 51 şüpheliden 30’u tutuklama, 12’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atanmasına tepki bahanesiyle korsan gösteri yaparken gözaltına alınan 51 şüpheliden 30’u tutuklama, 12’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atanmasına tepki bahanesiyle korsan gösteri yaparken gözaltına alınan 51 şüpheliden 30’u tutuklama, 12’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.