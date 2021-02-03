HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atanmasına tepki bahanesiyle korsan gösteri yaparken gözaltına alınan 51 şüpheliden 30’u tutuklama, 12’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atanmasına tepki bahanesiyle korsan gösteri yaparken gözaltına alınan 51 şüpheliden 30’u tutuklama, 12’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

03.02.2021 22:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atanmasına tepki bahanesiyle korsan gösteri yaparken gözaltına alınan 51 şüpheliden 30’u tutuklama, 12’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atanmasına tepki bahanesiyle korsan gösteri yaparken gözaltına alınan 51 şüpheliden 30’u tutuklama, 12’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Son dakika: Bakan Koca'dan flaş yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika: Bakan Koca'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması
79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?

En Çok Okunan Haberler

Eşi ve sevgilisiyle yaşıyordu! Flaş gelişme

Eşi ve sevgilisiyle yaşıyordu! Flaş gelişme

Hayvan hakları yasasında neler var? AK Partili Zengin duyurdu

Hayvan hakları yasasında neler var? AK Partili Zengin duyurdu

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Bakanlık son durumu açıkladı: Günlük vaka sayısı 8 bini geçti

Bakanlık son durumu açıkladı: Günlük vaka sayısı 8 bini geçti

4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı

4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı

Acılı baba: Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım

Acılı baba: Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

8 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

8 milyon TL’lik vurgun yaptılar! 4 ay süren takiple yakalandılar

Aşı olan milletvekili, koronavirüse yakalandı

Aşı olan milletvekili, koronavirüse yakalandı

Mersin'de fuhuş operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de fuhuş operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de eylem yapan 51 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de eylem yapan 51 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 30 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

'Boğaziçi' olaylarıyla ilgili yeni gelişme!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan DSÖ'ye çok sert eleştiri

Numan Kurtulmuş'tan DSÖ'ye çok sert eleştiri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.