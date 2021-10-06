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Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarda yeni gelişme! Gözaltına alındılar

06.10.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi'nde pazartesi günü Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarda yeni gelişme! Gözaltına alındılar

İstanbul Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık (60) kişilik grup; sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu (7) şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan (3) şahıs olmak üzere toplam (10) şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir"

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ERDOĞAN, "TERÖRİSTLER" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'yi protesto eden öğrencilerin makam arabasının üzerine çıkmasına sert tepki göstererek "Böyle bir öğrenci olamaz. Onlar olsa olsa üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir" demişti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Boğaziçi Üniversitesi
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