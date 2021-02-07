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Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek gösteri yapan 26 kişi serbest bırakıldı

07.02.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek İzmir’de izinsiz gösteri yapan 26 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Boğaziçi Üniversitesindeki olayların ardından İzmir’de bazı kişiler, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı’nda izinsiz gösteri düzenlemiş, tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruptaki 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek İzmir’de izinsiz gösteri yapan 26 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Boğaziçi Üniversitesindeki olayların ardından İzmir’de bazı kişiler, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı’nda izinsiz gösteri düzenlemiş, tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruptaki 26 kişi gözaltına alınmıştı. 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakılırken, Sulh ceza hakimliğince verilen kararda 6 şüpheli için adli kontrol şartı uygulandı.

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