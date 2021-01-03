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Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'dan ilk açıklama: 'Unutmayalım ki aynı gemideyiz'

03.01.2021 14:33 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'dan ilk açıklama: 'Unutmayalım ki aynı gemideyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, atanmasına yönelik eleştirilerin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, atanmasına yönelik eleştirilerin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Twitter hesabından "Merhaba Boğaziçi" başlığıyla paylaştığı mesajda Bulu, "Boğaziçi'nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi'ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz" dedi.

"Üniversite olarak bizi asıl işimiz olan bilimsel üretimden uzaklaştıracak her türlü girişime birlikte karşı gelmemiz gerekir" diyen Bulu, sorunların şeffaf şekilde konuşarak çözüleceğine inanan bir yönetim tarzı olduğunu savundu.

Üzerinde çalışmayı hedeflediği başlıkları 4 maddede ele alan Bulu, üniversitenin dünyadaki yerinin "ilk 500'ün dışına düştüğünü", sektörle işbirliğinin ve "bilgiyi ticarileştirecek ekosistemin" geliştirileceğini belirtti.

https://twitter.com/melihbulu/status/1345681741785276416?s=20

"Yuvaya dönüşümün heyecanı içerisindeyim" diyen Bulu, "Çay alıp manzarada yudumlamayı, kucağıma zıplayıp yediğim her şeye ortak olan kedileri çok özlediğimi söylemek isterim" sözlerine açıklamasında yer verdi.

Öğretim üyeleri ve öğrenciler tepkili

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne AKP'den geçmişte milletvekili aday adayı olan Haliç Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun getirilmesi Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen ardından tepkilere neden olmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, okul iradesi dışında gerçekleşen kararı kınadıklarını açıkladı. Kurul #KayyumRektörİstemiyoruz etiketiyle de paylaşımda bulundu.

Boğaziçi Dayanışması sosyal medya hesabından da, Pazartesi günü Güney Kampüs'te basın açıklaması çağrısı yapıldı. Grup, online olarak devam eden dersleri Pazartesi günü boykot edeceklerini de duyurdu.

Üniversitenin öğretim üyeleri de bir açıklama yaparak, "1980'lerin askeri vesayet rejiminden sonra ilk kez üniversitemize kurum dışından bir rektör atanmıştır. Akademik yöneticiler atamayla değil, seçimle belirlenmelidir" dedi.

Öğretim üyeleri, "Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz!" başlıklı açıklamalarında, "1 Ocak 2021 gece yarısı, 1980'lerin askerî vesayet rejiminden sonra ilk kez üniversitemize kurum dışından bir rektör atanmıştır. Bu durum 2016'dan bu yana ağırlaşarak sürmekte olan, rektör seçimlerini ortadan kaldıran antidemokratik uygulamaların bir devamıdır. Üniversitemizin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üniversite senatosunun 2012 yılında kabul ettiği ilkeleri hatırlatan öğretim üyeleri, "Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir" ilkesini hatırlattı.

Melih Bulu kimdir?

17 Ocak 2020'de Haliç Üniversitesi rektörlüğüne atan Bulu, bu görede bir yılı dolmadan Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü 1992 yılında tamamlayan Bulu, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yaptı.

Haliç Üniversitesi'nde yer alan öz geçmişine göre, TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 programlarında çalıştı.

Bulu 2009 yılında tam zamanlı olarak başladığı akademik kariyerinde İstinye Üniversitesi'nin de kurucu rektörlüğü görevini yaptı. Boğaziçi Üniversitesi rektörülüğü Bulu'nun bu seviyede üçüncü görevi olacak.

Bulu'nun asıl tartışma yaratan kariyeri ise siyasi alanda oldu. 2002'de AKP Sarıyer ilçe teşkilatı kurucusu olan Bulu, 2015'te AKP İstanbul Milletvekili Aday Adayı olarak seçimlere katıldı.

Atama ile ilgili açıklama yapmayan Bulu, Twitter profilinde yeni görevini gösteren bir değişim yaptı.

Boğaziçi'nde rektörlük tartışmaları yeni değil

Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük konusunda yaşanan ilk tartışma değil.

2016 yılında üniversitede ilk kez "seçilmiş" değil, "atanmış" bir rektör göreve getirildi. Görevi Melih Bulu'ya devredecek olan Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın 2016 Kasım'ında atanması, "kayyum" eleştirilerine neden olmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde o dönemki rektörlük seçimlerinde Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, oyların yüzde 86'sını alarak üniversite tarihinin rekorunu kırmıştı. Rektörlük seçimlerinde aday olmayan Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın Barbarosoğlu yerine göreve atanması tepki çekmişti.

Üniversitedeki öğrenci oluşumları ve birçok akademisyen, o dönemden bu yana üniversitede atanmış değil seçilmiş bir rektörün görev yapması gerektiğini savunuyor.

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