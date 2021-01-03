Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'dan ilk açıklama: 'Unutmayalım ki aynı gemideyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, atanmasına yönelik eleştirilerin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Twitter hesabından "Merhaba Boğaziçi" başlığıyla paylaştığı mesajda Bulu, "Boğaziçi'nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi'ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz" dedi.

"Üniversite olarak bizi asıl işimiz olan bilimsel üretimden uzaklaştıracak her türlü girişime birlikte karşı gelmemiz gerekir" diyen Bulu, sorunların şeffaf şekilde konuşarak çözüleceğine inanan bir yönetim tarzı olduğunu savundu.

Üzerinde çalışmayı hedeflediği başlıkları 4 maddede ele alan Bulu, üniversitenin dünyadaki yerinin "ilk 500'ün dışına düştüğünü", sektörle işbirliğinin ve "bilgiyi ticarileştirecek ekosistemin" geliştirileceğini belirtti.

https://twitter.com/melihbulu/status/1345681741785276416?s=20

"Yuvaya dönüşümün heyecanı içerisindeyim" diyen Bulu, "Çay alıp manzarada yudumlamayı, kucağıma zıplayıp yediğim her şeye ortak olan kedileri çok özlediğimi söylemek isterim" sözlerine açıklamasında yer verdi.