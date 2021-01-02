Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atamaya tepki

Dr. Melih Bulu’nun getirilmesi tepkilere neden oldu.Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun getirilmesi tartışmalara yol açtı. Atamaya Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi. Twitter'da #KayyumRektörİstemiyoruz etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldı.

Boğaziçi Kadın+ Dayanışması adlı hesaptan yapılan paylaşımda, "Bütün Boğaziçi öğrencilerini bu atamaya karşı boykota çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.

Öğrenciler bu atamayı Pazartesi günü protesto etmeye hazırlanıyor.

Pazartesi günü üniversitenin Güney Kampüsü'nde TSİ 14:00'de basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını eleştirdi.

Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştı. Bulu Haliç Üniversitesi'nin rektörlüğünü yürütüyordu.

DW / HT,BW

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