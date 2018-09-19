Boğaziçi Yönetim A.Ş, üç sertifika aldı

Boğaziçi Yönetim A.Ş ayrıca, tesis yönetim hizmetlerinde çevreye verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan politikasıyla ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ile tüm dünyada kabul gören hizmet standartlarında kaliteyi yakalamış olması nedeniyle de İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası'nı aldı.

Kurulduğu 1997'den bugüne geçen 20 yıllık süre içerisinde KİPTAŞ'ın toplu konut projelerinde oturan İstanbullulara, bina ve tesis yönetim hizmetleri veren Boğaziçi Yönetim A.Ş, iş sağlığı ve güvenliği standardına uygun çalışma disiplini sayesinde, OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management Systems) İş Güvenliği ve İsçi Sağlığının Korunmasına Yönelik Yönetim Sistemi Sertifikası’'nı almaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kurduğu Boğaziçi Yönetim A.Ş, belediyenin iştiraki KİPTAŞ A.Ş'nin hayata geçirdiği toplu konut projelerinde İstanbullulara verdiği kaliteli hizmetten dolayı üç sertifika birden aldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş, üç farklı kuruluştan bina ve tesis yönetim hizmetleri alanında sertifika aldı.

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının, şirketlerinin bina ile tesislerinin temizlik, bakım onarım hizmetlerinin yanı sıra, Boğaziçi Yönetim A.Ş, belediyenin yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan kent meydanları ve kent ormanlarından vatandaşların en iyi şekilde yararlanması için çalışmalar yürütüyor.

Boğaziçi Yönetim A.Ş. bunun yanında kültür merkezleri, alt geçit ve yer altı çarşılarında yer alan bütün ticari işletmelerini tek bir çatı altında toplayarak, yönetim, güvenlik ve temizlik çalışmalarını da yöneterek fizibilite ve proje geliştiriyor.

