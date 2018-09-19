HABER

Boğaziçi Yönetim A.Ş, üç sertifika aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:39 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş'ye, üç farklı kuruluştan bina ve tesis yönetim hizmetleri alanında sertifika verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş, üç farklı kuruluştan bina ve tesis yönetim hizmetleri alanında sertifika aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kurduğu Boğaziçi Yönetim A.Ş, belediyenin iştiraki KİPTAŞ A.Ş'nin hayata geçirdiği toplu konut projelerinde İstanbullulara verdiği kaliteli hizmetten dolayı üç sertifika birden aldı.

Kurulduğu 1997'den bugüne geçen 20 yıllık süre içerisinde KİPTAŞ'ın toplu konut projelerinde oturan İstanbullulara, bina ve tesis yönetim hizmetleri veren Boğaziçi Yönetim A.Ş, iş sağlığı ve güvenliği standardına uygun çalışma disiplini sayesinde, OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management Systems) İş Güvenliği ve İsçi Sağlığının Korunmasına Yönelik Yönetim Sistemi Sertifikası’'nı almaya hak kazandı.

Boğaziçi Yönetim A.Ş ayrıca, tesis yönetim hizmetlerinde çevreye verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan politikasıyla ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ile tüm dünyada kabul gören hizmet standartlarında kaliteyi yakalamış olması nedeniyle de İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası'nı aldı.

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının, şirketlerinin bina ile tesislerinin temizlik, bakım onarım hizmetlerinin yanı sıra, Boğaziçi Yönetim A.Ş, belediyenin yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan kent meydanları ve kent ormanlarından vatandaşların en iyi şekilde yararlanması için çalışmalar yürütüyor.

Boğaziçi Yönetim A.Ş. bunun yanında kültür merkezleri, alt geçit ve yer altı çarşılarında yer alan bütün ticari işletmelerini tek bir çatı altında toplayarak, yönetim, güvenlik ve temizlik çalışmalarını da yöneterek fizibilite ve proje geliştiriyor.

PARTNEREğlencenin dozu kaçınca...Eğlencenin dozu kaçınca...
HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesinHDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin
19 Eylül Gaziler Günü19 Eylül Gaziler Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Yönetim A.Ş istanbul büyükşehir belediyesi sertifika

En Çok Okunan Haberler

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

İlginizi Çekebilir

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.