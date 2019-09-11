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Boğaziçili mahrem imam, Ergenekon’un seyrini değiştiren binbaşının abisi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 13:47 | Son Güncelleme

 ESKİŞEHİR'de annesinin evinde ele geçen bomba ve silahlarla bir süre önce gerekçeli kararı açıklanan Ergenekon soruşturmasının seyrini değiştiren Binbaşı Fikret Emek’le ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) - ESKİŞEHİR'de annesinin evinde ele geçen bomba ve silahlarla bir süre önce gerekçeli kararı açıklanan Ergenekon soruşturmasının seyrini değiştiren Binbaşı Fikret Emek’le ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.
Örgüt üyelerinin ifadelerinde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen Emek’in 'örgüt abisi'nin Metin Çetiner aldı mahrem imam olduğu iddia edildi. FETÖ Çatı/2 soruşturmasında ifadesi alınan Ç.A. isimli eski örgüt üyesi, şunları anlattı: "Örgüt içerisinde Binbaşı Fikret Emek’e ağabeylik yapan Metin Çetiner, Kara Harp Okulu’ndan atılma, 1983- 85 dönemi olabilir, bir şahıstır. 1988 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim görürken Kuleli Askeri Lisesi imamlığını yapmıştır. Bu şahıs Sait kod adlı Sürmeli Aksoy’a bağlı olarak faaliyet yürütmekteydi. Metin Çetiner, 2005-2007 yıllarında Romanya’da örgüte bağlı İnternational School Müdürlüğü ile daha sonraki dönemlerde ABD’de de okul müdürlükleri yapmıştır. En son Örgüte ait Kimse Yok Mu Derneğinde çalışıyordu. Ben kendisine Mavi Marmara hadisesi ile ilgili olarak 'Fethullah Gülen’e hakkımı helal etmiyorum' dedikten sonra benimle irtibatını kesti."
FETÖ’CÜ ASKERLERİN MADALYALARINI TAKKESİNDE OKUYUP ÜFLEDİ
Ergenekon davasında tutuklanan Binbaşı Fikret Emek’in örgüt mensubu olduğunu net olarak bildiğini söyleyen Ç.A., "Bu şahsın üst sorumlusu Metin Çetiner’dir. Metin Çetiner bu konuyu kendisi bana anlatmıştır" dedi. Çetiner’in FETÖ elebaşı Gülen’le yakın ilişkisi olduğunu ifade eden Ç.A., "Metin Çetiner’in babasının ikametinde Harp Okulundan mezun olan öğrenciler için rütbe takma töreni düzenlendiğini, bu törene Fetullah Gülen’in bizzat katıldığını anlatı. Mezun olan öğrencilerin apoletleri Gülen’in takkesinin içerisine konularak okutulmuş, bizzat yıldızları kendisi takmış" dedi.
Ergenekon soruşturması, 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda 27 el bombasının bulunmasıyla başlamış, soruşturmanın seyri 27 Haziran 2007'de Emine Emek'in evinde bomba ve silah bulununca değişmişti. Emek, 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 41 yıl 4 ay hapse çarptırılmıştı. Ergenekon davasının çökmesinin ardından 2014'te İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.

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