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Boğaziçili öğrenciler serbest bırakıldı

08.01.2021 19:50 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara katıldıkları için gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 21 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne daha önce AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması üzerine başlayan protestolara katıldıkları için toplam 45 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gözaltına alınanlardan 21'i bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanan 21 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 21 kişi haklarında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Olaylara ilişkin dün adliyeye çıkarılan 24 kişiden 1'i savcılıktan serbest bırakılırken, 23'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılma kararı Öğrenci Dayanışması platform sosyal medya hesabından da duyuruldu.

Ankara'da gözaltılar

Bugün birçok farklı şehirde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma eylemleri düzenlendi. Ankara'da polisin eyleme müdahale ettiği ve çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

DW, DHA / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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