Boğaziçili öğrencilerin iddianamesi: "Defaatle zıplayıp araca zarar verdiler"

Öğrenciler Ocak ayında hakim karşısına çıkmaya hazırlanırken tutuklu öğrencilerden Perit Özen'e şiddet uygulanan görüntülere ulaşıldı.Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına karşı düzenlenen protesto gösterileri nedeniyle haklarında soruşturma açılan 14 öğrecinin iddianamesi hazırlandı. Öğrenciler, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından yargılanacak. Öğrencilerin 6 ile 32 yıla kadar hapsi isteniyor. 6 Ekim'den bu yana cezaevinde olan öğrenciler Berke Gök ve Perit Özen tutuklu yargılanıyor. İki öğrenci o tarihten bu yana Metris Cezaevi'nde tekli hücrelerde kalıyor. DW Türkçe ayrıca, tutuklu Perit Özen‘in Haziran ayında özel güvenlik görevlileri tarafından şiddete uğradığı görüntülere ulaştı. İddianamede, rektör Naci İnci "mağdur", İnci’nin şoförü ile iki özel güvenlik görevlisi "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

"Siyasi içerikli işaretler yapmıştır"

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, "60 kişilik öğrenci grubu, rektörlük binasından çıkarak makam aracına binmek için yönelen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin önünü kesmeye çalışmış, özel güvenlik marifetiyle rektör korumaya alınarak araca binmesi sağlanmış, araç hareket edeceği esnada grup tarafından aracın geçişi engellenmiştir. ‘Naci pabucu yarım çık dışarıya oynayalım, Naci kaç kaç kaç öğrenciler geliyor' sloganları atmaya devam eden grup ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanmıştır" denildi. Tutuklu öğrenciler Berke Gök ve Perit Özen'in yönlendirmesiyle öğrenci grubu ve özel güvenlik görevlileri arasında sözlü münakaşa yaşandığının savunulduğu iddianamede, "Grup içerisinden belden yukarısı çıplak bir vaziyette olan Berke Gök makam aracının kaputunun üzerine atlamış, burada defaatle zıplamış, makam aracına zarar vermiş ve siyasi içerikli işaretler yapmıştır” ifadelerine yer verildi.

Müştekilerden rektör Naci İnci’nin şoförü Şenol Aydın, "Tavan kısmında avuç içi kadar ezilme, boya atması ve çiziklerin olduğu ön kaput kısmında yer yer çizikler ile boya atması olduğu, sağ arka kapı üzerinde de çiziklerden oluşan boya atması olduğunu gördüm" sözleriyle şikâyetçi oldu. 14 öğrencinin yargılanacağı davanın ilk duruşması, 7 Ocak 2022'de görülecek.

Tutuklu öğrenci Özen'e yumruklu saldırı kamerada

DW Türkçe ayrıca, tutuklu öğrenci Perit Özen'in geçtiğimiz Haziran ayında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde özel güvenlik görevlilerinin yumruklu saldırısına uğradığı anın görüntülerine erişti. Özen’in avukatı Burçin Şahan "kasten yaralama", "eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi", "görevi kötüye kullanma”, "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla yaptığı suç duyurusunda, "Müvekkil turnikelerden geçiş yapmak üzereyken herhangi bir uyarı dahi yapılmadan öncelikle şüpheli S.Ş. isimli güvenlik görevlisi okula giriş yapmaya çalışan müvekkilin elindeki telefonu cebren almış ve yüzüne yumruk atmıştır" ifadelerine yer verdi. Suç duyurusunda, yumruklu saldırının ardından diğer güvenik görevlilerinin de gelmesiyle Perit Özen’in yere düşürülerek dakikalarca tekmelendiği ve işkenceye maruz kaldığı belirtildi. Dosyaya giren fotoğraflarda, özel güvenlik görevlisinin Özen'e yönelik yumruklu saldırısı net bir şekilde görülüyor.

Burcu Karakaş

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