Boğaziçili profesörden sonra ODTÜ'lü profesörü de kandırdılar! Milyonluk vurgunda 'Atatürk'ü de kullandılar

Bilinmeyen bir numarayı yanıtlama, ardından telefonda MİT ve terör yalanı ve son olarak paniklettirilen mağdurdan parasını isteme... Dolandırıcılar gözüne kestirdikleri kişileri dolandırmak için her yalanı kullanıyor. Son hedef ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Bozcaada'ya yerleşen ünlü bilim adamı Kimya Mühendisi Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu oldu. Geçtiğimiz günlerde de Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli Profesör Yılmaz Akyıldız dolandırılmıştı.

"TÜM MAL VARLIKLARINIZI BİZE BİLDİRİN"

Kimya Mühendisi Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu,'nu 3 ay önce telefonla arayan bir kişi kendisini MİT personeli olarak tanıtıp, sicilini söyledikten sonra, "Uzun süredir banka hesaplarınızdan terör bağlantılı hesaplara para aktarımı gerçekleşmekte. Bu operasyona katkı sağlamanız gerekmekte. Bankada ve evde bulunan tüm mal varlıklarınızı bize bildirmeniz zorundasınız. Sakladığınız mal varlığınız varsa suçlu sayılırsınız" diyerek telefonu kapattı.

ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABINI DİNLETİP AĞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre daha sonra kendisini İstanbul Emniyet Müdürlüğü özel kalem personeli olarak tanıtan bir kişi, Whatsap hattından Peynircioğlu'na örgüt üyelerine para transferi yapılmış gibi gösteren sahte dekontlar gönderdi. Devamında kendisini MİT personeli olarak tanıtan bir kişi, profesöre eski MİT operasyon görüntülerini gönderip, Atatürk'ün gençliğe hitabını dinlettirerek ağladı.

PANİKLEDİ, MİLYONLARINI TESLİM ETTİ

Talihsiz profesör, eşiyle birlikte telaşa kapıldı. Şüphelinin yönlendirmesiyle 15 milyon lirasını bankadan çekip para dolu çantayı Çanakkale Güzelyalı'da bir kişiye teslim etti. Bu esnada cep telefonuyla görüşmeye halen devam ediyordu. Profesör, farklı bir hesabında bulunan 20 milyonu da çekerek dolandırıcılara gönderdi. Ardından İntepe bölgesinde bekleyen bir kişiye talimatlar doğrultusunda teslim etti.

"İNCELEYİP GERİ İADE EDECEĞİZ" YALANI

Sahte MİT mensupları, söylenenleri yapıp toplam 35 milyon TL teslim eden 80 yaşındaki kimya mühendisine, "Operasyonun sonuna yaklaşmak üzereyiz. Çalışmamız da en ufak bir hata kabul edilemez.

"AVUKAT KIZINA BAHSETME"

Avukat olan kızının da hesabını inceliyoruz. O yüzden ona hiçbir şey bahsetme. Paraları inceleyip sana iade edeceğiz. Senin WhatsApp'ın hep açık kalacak. Biz senin konuşmalarını dinleyeceğiz" talimatını verdi.

AVUKAT KIZINA ANLATTI SAVCILIĞA KOŞTU

Bir süre geçtikten sonra paraların iade edilmediğini gören profesör, yaşadıklarını avukat kızına anlattı ve dolandırıldığını anladı.

BAŞKA PROFESÖRÜ DE KANDIRACAKLARDI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şehir giriş çıkış kameralarını inceleyen polis, ünlü profesörü dolandıran kişilerin Urfa Akçakale'de yaşayan ve başka bir profesörü dolandırma hazırlığı yapan Mehmet Y., Abdülkadir K., Halil E. olduğunu tespit etti.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma ve aylar süren takip sonucunda dün düğmeye basıldı. Şanlıurfa, Akçakale, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 200 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerden Ali E.'nin arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

BOĞAZİÇİLİ PROFESÖR DE KANDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli Profesör Yılmaz Akyıldız dolandırıcıların tuzağına düşmüştü. Toplamda 650 bin dolarını kaptıran profesör saflığının ve aptallığının kurbanı olduğunu belirterek, "Dolandırıcıların etki alanlarına girdiğiniz anda kim olursanız olun kurtuluşunuz yok" demişti.Şikayetçi olan profesör bir de üstüne darp edilmişti.