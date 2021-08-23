Boğaziçililer Prof. İnci’nin Atamasının İptalini İstiyor

Ocak ayında Melih Bulu’nun rektör atanmasıyla Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan protestolar görevden alınan Bulu’nun yerine Naci İnci’nin atanması sonrası da devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri bugün 154. kez Güney Kampüs’te toplanarak rektörlük binasına sırtlarını dönme eylemlerini tekrarladı.

Eylem sırasında bazı öğretim üyelerinin ellerinde ‘‘Bu kayyum atamasını kabul etmiyoruz’’, ‘‘Vazgeçmiyoruz’’ yazılı dövizler taşıdı.

‘‘Üniversitemizin iradesini yok sayan atamaların iptalini talep ediyoruz’’

Boğaziçili akademisyenler, Naci İnci’nin rektör atanması kabul etmediklerini açıkladılar.

Okunan basın açıklamasında, ‘‘Naci İnci’nin rektör adaylığı Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan güven oylamasında akademisyenlerin yüzde 95’i tarafından reddedildi. İnci, vekaleten görev yaptığı süre boyunca Can Candan, Feyzi Erçin ve Cemre Baytok’un işine hukuksuz şekilde son verdi. Öğrencilerimizi haksız hukuksuz disiplin soruşturmaları ile baskı altına aldı. Bu atamayı kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Üniversitemizin iradesini yok sayarak yapılan bu atamaların iptalini talep ediyoruz’’ denildi.

Boğaziçili akademisyenler, kaç profesörün Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olmak için başvuru yaptığını, başvuran adaylardan hangilerinin YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) tarafından mülakata çağrıldığını, okulda güvenoyu alan 17 adaydan hiçbiri mülakata çağrılmazken İnci’nin neden tercih edildiğini de sordular.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de akşam saat 17 sularında ‘‘Kayyımlar gidecek, biz kalacağız’’ sloganlarıyla basın açıklaması yapmak üzere Güney Kampüs’teki orta bahçeden Hisar kapıya yürüdüler.

Öğrenci Tuncer: ‘‘Bizim direnişimiz ezilen herkese umut veriyor’’

Bir süre kapının önünde sloganlar atan yaklaşık 250 öğrenci, daha sonra Bebek kapıya indiler ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile karşılaşmadan okulun dışına çıktılar.

Burada kısa bir konuşma yapan Yaren Tuncer, ‘‘Yukarıda bizim basın açıklaması okumamıza izin vermediler. Güvenlik gözaltına alınmayalım diye yapıyormuş. Biz onların yalancılıklarını çok iyi tanıyoruz. Biz sekiz aydır direniyoruz ve biliyoruz ki bizim direnişimiz bu topraklarda ezilen herkese umut veriyor. Bizim direnişimiz AKP’nin, Erdoğan’ın, faşistlerin bastırmaya çalıştığı üniversitelerde gençliğe umut veriyor. Biz direnmeye devam ediyoruz. Şimdi engelledikleri basın açıklamamızı okuyacağız’’ dedi.

Boğaziçi Dayanışması: ‘‘Naci İnci yeni kayyumdur, kaderi eski kayyum rektör Bulu ile aynı olacak’’

Boğaziçili öğrenciler Bebek sahilindeki eylemlerinde ‘‘Belediyelerden, üniversitelere tüm kayyumlar direnişle gidecek’’, ‘‘Ne Melih ne Naci özgür, özerk akademi’’, ‘‘Kindar nesilden kİnci rektöre’’ yazılı pankartları açtılar.

Daha sonra adı açıklanmayan bir öğrenci, Boğaziçi Dayanışması adına hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, ‘‘Boğaziçi’ndeki piyonu Melih Bulu’yu 15 Temmuz gecesi geri çeken Tayyip Erdoğan, 20 Ağustos gecesi yeni piyonunu seçti. Kayyum siyasetinin Boğaziçi’ndeki yeni temsilcisi eski kayyum yardımcısı Naci İnci oldu. İnci’nin akademik olarak ne kadar başarılı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi kültürünü ne kadar sahiplendiği ne kadar liyakatli olduğu bir kıstas değildir. Naci İnci hükümetin baskı ve sindirme politikasının son halkasıdır. Tam da bu nedenle Naci İnci yeni kayyumdur ve kaderi sabık kayyum Melih Bulu ile aynı olacaktır’’ dendi.

Boğaziçi Nöbeti adına yapılan açıklamada da profesör İnci’nin hem akademisyenler hem de öğrenciler tarafından istenmediği halde rektör atanmasının kabul edilemeyeceği ve eylemlerin süreceği belirtildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Sarıyer ilçe binası önünde açıklama yapmak isteyen sekiz öğrenci ise polis tarafından gözaltına alındı.

Arkadaşlarının Sarıyer’de yapmasına izin vermedikleri açıklama Bebek kapı önündeki öğrenciler tarafından okundu.

