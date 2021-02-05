Boğaziçililere destek eylemlerinde çok sayıda gözaltı

Ankara, Adana ve İzmir'de gözaltılar alınanlar oldu. ODTÜ'lü öğretim üyelerinden de protestolara destek geldi.Boğaziçi Üniversitesi'ne kurum dışından Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto ve protestolara destek için düzenlenen eylemler de Cuma günü devam etti.

Eylemlerde Rektör Melih Bulu'nun istifası talep edilirken İstanbul Kadıköy'deki eylemde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta ile birlikte tüm öğrencilerin serbest bırakılması talep edildi.

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için yapılan eylemde 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy'deki protestolarda tutuklanan iki kişiye destek olmak için Ankara Konur Sokak'ta düzenlenen eylemde basın açıklaması yapıldı. Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Gözaltına alınan 22 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ankara'daki bir diğer eylem ise Bilkent Üniversitesi kampüsünde düzenlendi. Bilkent Üniversitesi öğrencileri "Aşağı Bakmayacağız Baş Eğmeyeceğiz" ve "Üniversitelerimizi Savunacağız" yazılı pankart ve "Üniversiteler tek adama biat etmeyecek", "Kayyumlar gidecek biz kalacağız" yazılı dövizlerle yaptıkları eylem ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek verdiler.