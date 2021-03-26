Boğaziçililerin Adliye önündeki açıklamasına polis müdahalesi: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı

Dün Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 24 öğrenci için bugün Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen öğrenciler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Boğaziçi Dayanışması, avukatların bilgilerine göre 52 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

https://twitter.com/boundayanisma/status/1375434780481818625

Çağlayan Adliyesi önünde yaşananlar ve gözaltına alınan öğrencilerin sayısı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'Henüz basın açıklaması bile yapmamıştık'

BBC Türkçe'ye isminin gizli kalması koşuluyla konuşan bir eylemci, polisin öğrencileri gözaltına alırken orantısız şiddet uyguladığını ve ters kelepçe taktığını söyledi:

"Saat 13.40 gibi meydana geldik. Bir önceki duruşma gününe göre bu kez çok daha fazla polis ve gözaltı aracı vardı. Adliyenin bütün yollarını kapattılar. Biz adliyeye yakın bir kafede otururken, polis kafedeki herkesin çıkması gerektiğini söyledi. Barikatın içinde kalan herkes gözaltına alınacağını söylediler. Biz de bunun üzerine adliyenin C kapısına doğru gittik. Boğaziçili öğrenciler de buraya gelince yaklaşık 40-50 kişilik bir kalabalık oluştu.