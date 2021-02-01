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Boğaziçi'nde 'direniş nöbeti'ne polis müdahalesi

01.02.2021 23:14 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi'nde gece nöbeti yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti.

Kampüse giren polis çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni Rektör Melih Bulu'ya karşı eylemlerini gece de sürdürmek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Polis, öğrencilerin Bulu'dan görüşme talebine olumlu yanıt alamamaları ve bunun üzerine geceyi üniversitede geçirme kararı almaları üzerine üniversiteyi önce abluka altında aldı. Protestolarını akşam 9'da sona erdirmelerini isteyen polis, öğrencilerin Güney Kampüs'ü terk etmemesi üzerine gözaltı araçlarıyla kampüse girdi.

Okula giren çok sayıda polis ekibi, çok sayıda öğrenciyi gözaltına alarak protesto gösterisini dağıttı. Kaç öğrencinin gözaltına alındığı konusunda ise bilgi verilmedi.

Valilik: Abluka emniyet müdahalesi ile dağıtıldı

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarına ilişkin "Rektörlük binasını ablukaya alan göstericilerin, emniyet müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır" açıklaması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. "Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto etmek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü önünde bugün düzenlenmek istenen gösteriye polis müdahale etmiş ve 80 dolayında öğrenciyi gözaltına almıştı. Polisin protestoculara yönelik muamelesi de tepki çekti. Okula yakın bir bölgede toplu halde yürüyüş yapan öğrencilere bir güvenlik görevlisinin, "Aşağıya bak, toplu gezmek yok" şeklindeki ifadeleri sosyal medyada da tepki konusu oldu. Görüntülerin yayılması üzerine Twitter'de #AşağıBakmayacağız ve #BoğaziçiAblukada etiketleriyle öğrencilerle dayanışma mesajları paylaşıldı.

Gözaltılar ve polis müdahalesine tepki gösteren öğrenciler nöbetlerini sürdüreceklerini açıklamıştı. Boğaziçi Dayanışması'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Taleplerimiz gerçekleştirilene dek ablukamız, nöbetimiz devam edecek! Polisin direnişimizi kırmak için kampüse gireceği tehditlerini duyuyoruz! Ancak gözaltılar, tutuklamalar, tehditler bizi yıldıramaz!" ifadeleri yer aldı.

Boğaziçili öğrencilerin talepleri arasında "gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması, Melih Bulu ve kayyum olarak atanan tüm rektörlerin istifa etmesi ve tüö üniveristelerde rektörlük için demokratik seçimler düzenlenmesi" bulunuyor.

DW/BÖ,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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