Boğaziçi’nde Dr. Candan’ın Görevden Alınması Tepki Çekti

Önceki gün Profesör Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından vekaleten Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Profesör Mehmet Naci İnci, 134 gün boyunca Boğaziçili akademisyenlerin rektörlük protestosunu görüntüleyen Dr. Can Candan’ın görevine son verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevlisi Can Candan, 2007 yılından bu yana üniversitede aralarında “Türkiye’de belgesel sinema” dersi olmak üzere birçok kültür ve sanat dersi veriyordu.

Dr. Candan dün VOA Türkçe’ye : “Kurumsal olarak özerk, akademik olarak özgür ve demokratik üniversite mücadelemiz devam ediyor” demişti

Melih Bulu’nun görevden alınması sonrası gazeteciler üniversiteye alınmadığı için okul dışına çıkarak dün VOA Türkçe’ye röportaj veren Dr. Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü üyesi Rektör Yardımcısı Prof. Mehmet Naci İnci’nin vekaleten göreve atanmasının üniversitedeki direnişi sonlandırmayacağını söyledi.

Dr. Candan, “Melih Bulu’nun altı buçuk ay sonra aynen göreve getirildiği gibi görevden alınması olumlu bir gelişme. Akademisyenler, öğrenciler, mezunlar, çalışanlar yani tüm bileşenler olarak gösterdiğimiz direniş, itirazımızın sürekli ve barışçıl olmasının bu kararın alınmasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim için bu tabii ki bir kazanımdır. Ama mücadele burada bitmiyor. Biz ilkelerimizin arkasında duruyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz çünkü kurumsal olarak özerk, akademik olarak özgür aynı zamanda şeffaf demokratik bir kamu üniversitesi mücadelemiz devam ediyor. İlkelerimiz bizim kılavuzumuz ve pusulamız, onlardan vazgeçmemiz mümkün değil. Naci İnci, Melih Bulu döneminde rektör yardımcılığını kabul etmiş birisi. Biz her açıklamamızda Melih Bulu’nun istifasını talep ettiğimiz gibi Naci İnci’nin de istifasını zaten talep ediyorduk. Dolayısıyla Naci İnci’nin de bu ataması bizim için kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

Dr. Candan, 2 Haziran’da göreve geldikten birkaç gün sonra özel güvenlik görevlilerine talimat vererek Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerini okula aldırmayan, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’nde lisans derecesi almış olan Genel Sekreter Nedim Malkoç’u da Boğaziçi geleneklerini bilmemekle eleştirdi.

Atanma için yeni başvuru yapmadığı gerekçesiyle görevden alınan Dr. Candan: “Tabii ki kabul etmiyorum, vazgeçmiyorum”

Cuma günü akşam saatlerinde Rektör Vekili Prof. Mehmet Naci İnci imzasıyla “acele” koduyla gönderilen bilgilendirme mesajında göreve son verilmenin gerekçesi olarak Dr. Candan’ın görev süresinin yenilenmemesi yeniden atanma konusunda bir başvuru olmaması ve on iki saat ders verme yükümlüğünü yerine getirmemesi gösterildi.

Rektör vekilinin kendisine gönderdiği yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Can Candan, bu kararı kabul etmediğini söyledi.

“Naci İnci, bugün bana 2007'den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi'ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan ‘vekaleten’ son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum. Tabi ki kabul etmiyorum, vazgeçmiyorum” dedi.

Hoca ve öğrencilerden Dr. Candan’a destek

Rektör vekilinin görevden alma yazısını yayınlamasının ardından başta Boğaziçi Üniversitesi’ndeki meslektaşları ve öğrencileri olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı Dr. Can Candan’a destek verdi.

Doçent Dr. Tolga Sütlü, “Can hocam, yapılacak tek bir değerlendirme var; biliyorsunuz ki kayyumlar gidecek, biz kalacağız. O aynı kendisinden önceki kayyum gibi yapayalnız kalacak ama #CanCandanYalnızDeğildir“ derken Doçent Dr. Zeynep Gambetti, “Naci İnci, Melih Bulu'yu aratmayacak. 2 gün içinde önce Feyzi Erçin’in derslerine son verdi, sonra Can Candan hocamızı hem ihraç ediyor hem de disiplin soruşturması açıyor! Boğaziçi'ne siyasi saiklerle çökenlerin tamamı hesap verecek” yorumunda bulundu.

Profesör Cem Say ise kendi hesabından “Can Hoca'nın ‘suçu’, her gün rektörlüğün önündeki duruşumuzu fotoğraflamak. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” yazarak Dr. Candan’a destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajlarla hiçbir hocalarını yalnız bırakmadan mücadeleye devam edeceklerini duyurdular.

Rektörlüğe aday olan Prof. İnci öğrencilerin davranış kurallarına uymalarını sağlamak için önlem almayı vadetti

Bu arada Prof. Naci İnci, üniversitedeki akademisyenlere gönderdiği elektronik posta ile Yüksek Öğretim Kurumu’na rektör olmak için başvurduğunu bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Vekili, “Rektör olarak atandığım takdirde kuralları belli ve katılımcı bir yönetişim sistemiyle Üniversiteyi yöneteceğim, atamalarda ve görevlendirmelerde liyakati gözeteceğim ve ayrımcılığa izin vermeyeceğim” dedikten sonra gerçekleştirmeye çalışacağını söylediği 19 hedefini de açıkladı.

Bu hedefler arasında “Akademik ve idari personelimizin kullanımına sunulan lojman sayısının yüzde 100 artırılması, hukuk ve iletişim fakültelerinin bu alanlarda Türkiye’nin en iyi fakülteleri olarak yapılandırılması, nitelikli öğretim üyelerinin istihdamı, ana yerleşkeye yakın olmak üzere üniversiteye yeni arazilerin tahsisinin sağlanması, daire tipi yeni yurtların inşası ve yurt kapasitesinin artırılması ile 2022 senesinde öğrenci alımı ve öğrencilerin üniversite yaşamına uygun davranış kurallarına uyumunu sağlayacak önlemlerin alınması” da var.

